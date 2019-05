¿Quiere saber cuántos médicos de su centro de salud se jubilarán en los próximos diez años?

En Medicina de Familia solo se formarán el 36% de los especialistas necesarios

En los listados de preocupación de los españoles no aparece aún la salud. Pero si la situación no cambia, si no se dota al sistema sanitario público de más profesionales, esto cambiará y la sanidad será una de los cuestiones que más preocupen a los ciudadanos. Lo auguró ayer el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, pues el estudio sobre demografía médica apunta a una carencia de facultativos en pocos años, sobre todo en atención primaria, en medicina de familia y comunitaria. Porque en otras ratios Segovia está más o menos igual que en el estudio coordinado por el doctor Dairo Gutiérrez. La provincia concentra el 6% de los médicos colegiados en Castilla y León (con 871 en total) y de ellos 605 están en activo, 90 son MIR y 176, jubilados.

La proporción es de 395 activos por cada 100.000 habitantes (140 de ellos son médicos de familia), un 8,5% más que la media de Castilla y León, y en 20 de 39 especialidades la proporción de mujeres supera a la de hombres; Neurofisiología, Alergología, Geriatría, Hematología, Anatomía Patológica y Ginecología y Obstectricia son las más feminizadas, con porcentajes superiores al 75%. Entre los facultativos de menos de 55 años, dos de cada tres colegiados son mujeres.

El estudio indica que por ahora no es tan preocupante el número de jubilaciones que pueden producirse en la atención especializada y hospitalaria como en la primaria. Gutiérrez concluyó que, como en el resto de la región, las jubilaciones de pediatras tendrán más impacto en primaria que en atención hospitalaria (donde solo el 30% de los 23 que hay tienen más de 55 años), aunque si se ve la dotación de servicios del Hospital General y determinadas especialidades la situación es variopinta.

Así, en Urgencias la plantilla de médicos se reducirá un 19% (si no se produce el reemplazo de los jubilados) en cinco años, un 43% en diez años y un 48% en quince años. Además, hay especialidades en las que el 100% de los facultativos tiene más de 55 años (Estomatología, Medicina Preventiva, Medicina Legal y Forense, Angiología y Cirugía Vascular e Hidrología Médica), aunque en otras, como Psiquiatría, son solo el 68% o la mitad, como en Reumatología y Medicina Nuclear.

Las especialidades con la proporción de médicos más jóvenes (todos por debajo de 55) son Endocrinología, Oncología Médica, Dermatología, Neumología, Farmacología Clínica y Neurofisiología, y después Digestivo, Intensiva, Nefrología, Geriatría, Anatomía Patológica, Hematología, Urología y Oftalmología, mientras que en las demás entrarán en edad de jubilación en los próximos diez años alrededor de un tercio. En todas estas, el índice de reposición es mayor, y en el próximo decenio se formarán un número de especialistas mayor que el de los que se jubilarán, mientras que en Medicina de Familia solo se formarán el 36% de los especialistas requeridos para cubrir las jubilaciones previstas.