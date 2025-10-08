La Segoviana gasta su última ficha en el central asturiano Josín

La Gimnástica Segoviana ha invertido la ficha que tenía libre para el primer equipo en la demarcación con más escasez de efectivos. El defensa central ... José Antonio Martínez Álvarez (Oviedo, 29 de julio de 1997), conocido como Josín, defensa central llega a la Segoviana para reforzar el centro de la zaga gimnástica. El técnico azulgrana, Iñaki Bea, comenzó el curso con dos centrales, Josep Jaume y Morata, tras recolocar a otro teórico central como René en el mediocentro y confiar en Silva, lateral derecho durante toda su carrera, como central de emergencia, como así se ha desempeñado en los últimos partidos. Así las cosas, el fichaje se explica por la carestía de efectivos y la oportunidad de un jugador que conoce bien la categoría

El defensa asturiano ya conocía la Segoviana, pues ha jugado en La Albuera como visitante con el Cacereño y el Sanse, en Segunda RFEF. Formado en la cantera del Real Oviedo, hizo su debut en 2016, con apenas 17 años, con el primer equipo para disputar un partido en Segunda División. Josín se define como un jugador con buena salida de balón y ganador de duelos. «Tengo gran capacidad comunicativa en el campo y soy muy exigente conmigo mismo en los entrenamientos», recalca.

En 2020 abandonó el Real Oviedo B para pasar al Guijuelo durante una temporada. Un curso después, en 2021, se marchó al Cacereño, con el que disputó dos 'play off' de ascenso a Primera RFEF, quedándose a un gol de subir en Huelva ante el Recreativo tras ganar 1-5 en Segovia en abril. En la siguiente campaña, pasó por la UD Sanse, disputando también la fase de ascenso tras quedar segundo en temporada regular, empatado a puntos con la Segoviana, campeona de grupo por el average particular. Su último destino fue el Real Avilés, con el que logró el ascenso a Primera Federación la pasada temporada.