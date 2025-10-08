El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Josín, nuevo defensa de la Segoviana. Juan Martín / G. Segoviana

La Segoviana gasta su última ficha en el central asturiano Josín

El canterano del Oviedo, buen conocedor de la Segunda RFEF con Cacereño, Sanse y Avilés, llega para reforzar el puesto más escaso en efectivos del equipo

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:50

La Gimnástica Segoviana ha invertido la ficha que tenía libre para el primer equipo en la demarcación con más escasez de efectivos. El defensa central ... José Antonio Martínez Álvarez (Oviedo, 29 de julio de 1997), conocido como Josín, defensa central llega a la Segoviana para reforzar el centro de la zaga gimnástica. El técnico azulgrana, Iñaki Bea, comenzó el curso con dos centrales, Josep Jaume y Morata, tras recolocar a otro teórico central como René en el mediocentro y confiar en Silva, lateral derecho durante toda su carrera, como central de emergencia, como así se ha desempeñado en los últimos partidos. Así las cosas, el fichaje se explica por la carestía de efectivos y la oportunidad de un jugador que conoce bien la categoría

