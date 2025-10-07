La disparidad entre la zona alta y baja del Grupo I obliga a la Sego a puntuar más

La desigualdad del Grupo I de Segunda RFEF plantea ya transcurrido el primer mes de competición un abismo entre la zona alta y los ... modestos que pugnan por evitar el descenso en una tabla en la que más de un tercio de sus miembros son recién ascendidos desde Tercera. Una realidad que, más allá de facilitar la permanencia, un trámite que la Gimnástica Segoviana da por hecho salvo catástrofe, supone una inflación en los puntos para pelear por el ascenso.

Sumar diez de quince, los que llevan hasta la fecha los segovianos, cuartos, no garantiza un puesto de 'play-off', pues el Marino de Luanco, sexto en un triple empate que también incluye al Salamanca UDS, se quedaría fuera con una cosecha que daría para liderar el Grupo II. La teoría dice que será más fácil ganar, pero habrá que hacerlo. Los empates, más preciados en otras campañas, quizás pierdan valor en esta. En un contexto en el que todos sumen, cualquier punto en el camino tendrá peaje doble.

Entre los noventa equipos que componen la Segunda RFEF, repartidos en cinco grupos, solamente cinco han logrado trece puntos o más en las cinco jornadas. Tres de ellos (Deportivo Fabril, Real Ávila y Real Oviedo Vetusta) comparten el I con la Segoviana. Los otros dos son los líderes del grupo V (Tenerife B) y IV (Extremadura). El único de toda la categoría con pleno de victorias, ese imponente quince de quince, es el filial coruñés, que volvió a ganar con suficiencia a otro recién ascendido, esta vez el Atlético Astorga (0-4).

Con la misma suficiencia se deshizo el Oviedo del Burgos Promesas (5-2) y ya es segundo, aprovechando el tropiezo a medias de los abulenses, que llegaban con cuatro victorias en cuatro partidos y se dejaron el pleno en Orense, al que, eso sí, igualaron en el descuento para volver con un punto.

Así las cosas, la victoria de la Segoviana ante el Coruxo fue necesaria, no solo para mantener la brecha con el Deportivo, sino para igualar el ritmo de Marino y Salamanca, que ganaron en Villaviciosa y Sámano, recién ascendidos. Son dos de los cinco equipos que aún no conocen la victoria, junto a Langreo, Burgos Promesas y Ourense. Tantas victorias ausentes como las que lleva el líder.

El pñrecio de jugar 'play-off'

El descenso en el Grupo I está en tres puntos. Mientras, los diez que ahora mismo no dan el 'play-off' llevarían a quedarse fuera del ascenso con 68, un extremo que difícilmente ocurrirá, pues cuando los seis de arriba –y el descolgado Numancia– se enfrenten entre sí, bajará el promedio. Con todo, la tendencia apunta a que harán falta muchos, quizás en la frontera de los 60, la cifra que necesitó la Segoviana (61) en 2024 para proclamarse campeona de un grupo con el contexto contrario: equipos de la zona baja contestones y cosechas de puntos reducidas, así que cada empate, aquí sí, valía. El curso pasado, el precio más alto del 'play-off' lo pagó el Teruel, que necesitó 60 para pelear por el ascenso y, de paso, conseguirlo. Mientras, el Ávila lo jugó con 52.

En las antípodas está en Grupo II, liderado por el Utebo con diez puntos, uno más que el Real Unión, que cierra el 'play-off' con nueve. El equipo irundarra, entrenado por Ramsés Gil, el técnico azulgrana de aquel ascenso, no es líder porque le han empatado los dos últimos partidos en el descuento; uno de ellos, por el Beasain, colista.

El precio del ascenso lo determina en última instancia cuántos puntos roban los de abajo a los de arriba. Los otros quintos son Intercity (9), Linares (9) y Girona B (9). La teórica anomalía del Grupo I es el Numancia, que lleva siete tras caer en casa de la Sarriana por 4-2, un encuentro que fue ganando. Los sorianos, el gran favorito al ascenso directo junto al Deportivo, solo suman un punto en sus tres primeros desplazamientos. Pero ganaron a la Segoviana. Y aquí cada punto cuenta.