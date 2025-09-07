La Segoviana apenas pierde valor en la plantilla a pesar del descenso

La Segoviana arranca la temporada de manera oficial este domingo. Lo hará en La Albuera, a las 18:00 horas, frente a uno de los ... debutantes en Segunda Federación, la UD Sámano. A pesar del descenso de categoría y el éxodo de muchos jugadores importantes, el equipo de Iñaki Bea es uno de los candidatos al ascenso en el grupo I. No solamente lo es porque es el único club descendido, sino también por la calidad y valor económico de su plantilla. A expensas de la incorporación de un defensor con la que cerrar la plantilla, el equipo segoviano es el segundo de su grupo con mayor valor económico de los jugadores, según el portal especializado Transfermarkt.

El valor de la plantilla de los equipos no equivale a los presupuestos de cada club, pero por lo general, a mayor presupuesto, mayor capacidad de atraer mejores y más valiosos jugadores. La pasada campaña, la del debut de la Segoviana en Primera Federación, el club luchó por la permanencia hasta la penúltima jornada. Lo hizo con la plantilla de menor valor de la categoría, frente a equipos y filiales, como el Barcelona Atlètic, cuyo valor de plantilla quintuplicaba al de la Sego. Tras el descenso, el valor total de la plantilla azulgrana apenas ha descendido desde los 2,43 hasta los 1,80 millones de euros.

La comparativa del valor de las plantillas entre los equipos es un ejercicio difícil en Segunda Federación. Muchos jugadores, especialmente los de los recién ascendidos y que nunca han jugado en la cuarta categoría, no tienen un valor definido en Transfermarkt. El grupo I es un claro ejemplo. Sarriana, Sámano, Lealtad, Astorga, UD Ourense y Burgos B no superan la cantidad de cinco futbolistas tasados en el portal especializado, por lo que el valor total de la plantilla es ínfimo y engañoso.

La distribución de los grupos beneficia a la Segoviana en este tema. Dentro del grupo I, es la segunda plantilla con mayor valor, solamente superada por los 3,1 millones de euros del Numancia. Es importante matizar que la diferencia real entre el equipo soriano y el segoviano es menor, ya que Transfermarkt valora 22 jugadores de la plantilla numantina, por solo 18 de la azulgrana. El Numancia cuenta en sus filas con los tres jugadores de mayor valor del grupo: los atacantes Jonatan González (300.000 euros), Álex Gil y Dani García, los dos últimos igualados en 250.000 euros con Sergi Baldrich (Rayo Cantabria) y Pablo Servetti (Salamanca UDS).

Si el equipo de Iñaki Bea compitiera en cualquiera de los cuatro grupos restantes, su plantilla no sería la segunda de mayor valor, sino que quedaría relegada entre el sexto y el séptimo puesto en los grupos II, III y V, y a la décima posición en el grupo IV. Por ejemplo, la plantilla del Barcelona Atlètic posee un valor de 9,38 millones de euros. Solamente Guille y Toni Fernández (3 millones de euros cada uno), las dos estrellas del filial culé, superan con creces al total de la Gimnástica y prácticamente igualan el valor de la plantilla del Numancia. Las dos perlas del Barcelona Atlètic son, con mucha diferencia, los dos jugadores de mayor valor de la Segunda Federación, seguidos por un grupo de tres jugadores cuyo valor es de 500.000 euros y que tienen experiencia en el fútbol profesional como Diego Kochen (Barcelona Atlètic), David Otorbi (Valencia Mestalla) y Adam Boayar (Elche Ilicitano).

La Gimnástica Segoviana, a pesar de contar con la segunda plantilla de mayor valor en el grupo I (noroeste), es la vigesimosexta de la categoría. Un dato que evidencia el menor nivel del grupo I es el valor total de la suma de todas las plantillas. El sumatorio de los 18 clubes del grupo primero es de apenas 17,77 millones de euros. El grupo III (noreste) es el de mayor valor acumulado, con 34,62 millones de euros, seguido de cerca por el grupo IV (sur), con 30,90 millones. Cierra el podio el grupo II (norte), con 22,94 millones de euros. En cuarta posición queda el grupo V (centro y Canarias), con un valor total de las plantillas de 21,61 millones de euros.

Sin una estrella destacada

En la Segoviana no hay un jugador que destaque sobre el resto en cuanto a su valor de mercado. La temporada pasada, eran varios los futbolistas con un valor de 200.000 euros, aunque la destacada primera vuelta de Davo aumentó el valor del delantero gallego hasta los 400.000 euros. Esta campaña la Segoviana mantiene jugadores de 200.000 euros de valor. Pau Miguélez, Silva, Javi Borrego y Diego Campo son los jugadores más valorados según Transfermarkt. Tras ellos se desglosan varios grupos de futbolistas. Con un valor de 150.000 euros están Josep Jaume y Alejandro Morata; Fer Llorente, Rubén, Marc Tenas y Manu cuentan con una tasación de 100.000 euros; y el resto de jugadores no alcanzan las seis cifras, según Transfermarkt.

En el cuarto escalón, con un valor de 50.000 euros, se encuentran Samu Manchón, Carmona, Iker Pérez y Ayán. Cierran la lista René, Álex Castro, Li e Iván Gómez, este último por su grave lesión y la posterior inactividad, con 25.000 euros de valor por cabeza. Tanto Rodri Ibañes como Postigo y el extremo Juanma no tienen un valor definido todavía al proceder de la cantera o de divisiones inferiores.