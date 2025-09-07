El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores de la Gimnástica Segoviana celebran uno de los goles frente al Moscardó. Antonio Tanarro

La Segoviana apenas pierde valor en la plantilla a pesar del descenso

El club cuenta con el segundo valor más alto de su grupo y el vigesimosexto de la categoría

Hugo Otero Olmos

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:10

La Segoviana arranca la temporada de manera oficial este domingo. Lo hará en La Albuera, a las 18:00 horas, frente a uno de los ... debutantes en Segunda Federación, la UD Sámano. A pesar del descenso de categoría y el éxodo de muchos jugadores importantes, el equipo de Iñaki Bea es uno de los candidatos al ascenso en el grupo I. No solamente lo es porque es el único club descendido, sino también por la calidad y valor económico de su plantilla. A expensas de la incorporación de un defensor con la que cerrar la plantilla, el equipo segoviano es el segundo de su grupo con mayor valor económico de los jugadores, según el portal especializado Transfermarkt.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

