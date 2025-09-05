El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rubén, durante un partido de pretemporada en La Albuera. Antonio Tanarro

La Segoviana siempre jugó 'play-off' el año después de descender

Las tres veces que el club perdió la categoría desde Segunda B a Tercera, en 2000, 2012 y 2018, repuntó al siguiente curso

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:27

La Gimnástica Segoviana explorará a partir de este domingo cómo es la nueva vida en Segunda Federación, dónde está el suelo después de su cuarto ... descenso en el último cuarto de siglo. Frente a la previsibilidad de la antigua Tercera División de Castilla y León –mismos campos, mismos rivales, siempre en la zona alta–, los azulgranas solo se medirán a seis equipos con los que han chocado desde que salieran de esa categoría para no volver en 2021. Los precedentes apuntan a que el club supo sostener la caída al año siguiente del tropezón, pues las tres veces que se despidió de Segunda B jugó a las primeras de cambio fase de ascenso para regresar. También señalan que la misión es compleja, pues hicieron falta seis años de promedio para recuperar el estatus perdido. Un barbecho que, eso sí, se ha ido reduciendo desde los 11 años del primer bache a los tres del último. Hay motivos para ser optimista y pesimista, que cada cual elija su traje.

