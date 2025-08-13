El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo La Junta prevé un día «muy complicado» en la lucha contra el incendio de Molezuelas por la previsión meteorológica
Nubes en el cielo de Segovia este martes por la tarde. Antonio de Torre

Segovia vive su tarde menos calurosa del mes de agosto

El puerto de Navacerrada, a casi 1.900 metros de altitud, ha batido su récord de temperatura para un octavo mes del año

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:21

La ola de calor que desde hace una semana sacude a toda España con temperaturas que en Segovia capital han sobrepasado los 37 grados ... ha dado este martes un ligero respiro con una tarde mucho más llevadera para los vecinos de la ciudad. La amenaza constante de tormenta, que apenas se ha materializado en algunos puntos de la provincia, ha encapotado los cielos y ha permitido suavizar la sensación de sofoco habitual durante los últimos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

