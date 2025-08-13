Segovia vive su tarde menos calurosa del mes de agosto

La ola de calor que desde hace una semana sacude a toda España con temperaturas que en Segovia capital han sobrepasado los 37 grados ... ha dado este martes un ligero respiro con una tarde mucho más llevadera para los vecinos de la ciudad. La amenaza constante de tormenta, que apenas se ha materializado en algunos puntos de la provincia, ha encapotado los cielos y ha permitido suavizar la sensación de sofoco habitual durante los últimos días.

No obstante, la mañana de este martes ha vuelto a ser especialmente calurosa en la capital segoviana que a primera hora de la tarde se han vuelto a aproximar a los 37 grados, barrera que sí se superó durante el jueves, el viernes y el sábado. Sin embargo, a partir de las tres de la tarde el mercurio ha descendido de manera notable y ha permanecido estable sobre los 28 grados hasta que se ha puesto el sol. Ha sido la tarde más 'fresca' del mes de agosto.

Para este miércoles se espera una jornada calurosa, aunque no tanto como la de los últimos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las mínimas no bajarán de 20 grados pero no superarán los 32. A partir del jueves habrá un progresivo incremento de las máximas, que se esperan otra vez de hasta 37 grados en la capital segoviana durante el fin de semana.

La ola de calor no solo se está notando en Segovia ciudad o en la meseta. También en zonas de montaña las temperaturas están marcando registros poco habituales para un mes de agosto. Es el caso del puerto de Navacerrada, en el límite provincial entre Segovia y la Comunidad de Madrid, que ha anotado su temperatura más alta para un mes de agosto con 32,2 grados. A casi 1.900 metros de altitud, el anterior récord databa del 12 de agosto de 1987, con 31,8 grados, según informa Meteosegovia.