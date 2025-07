Segovia pulveriza los récords en el junio más cálido de toda la historia

El calor apenas ha dado un respiro a lo largo del mes de junio en Segovia. Los ciudadanos han lidiado con jornadas tórridas en las ... que el ventilador o el aire acondicionado han permanecido en funcionamiento las 24 horas. Las temperaturas han sido elevadas, como es lo habitual en una época del año que sirve de transición al verano, pero en ningún momento de la historia se habían pulverizado tantos récords por los altos valores que han anotado los termómetros. El pasado mes de junio se ha convertido en el más caluroso desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la provincia.

Es normal que haga calor en junio en Segovia. Sin embargo, «no hay precedentes de un junio tan cálido como el actual», asegura el instituto meteorológico. Tan solo basta con echar un vistazo a la gráfica de evolución de las temperaturas para descubrir las anomalías que se han producido con el avance de los días. Hay más rojo que azul en la comparativa de datos, lo que hace referencia a que se han superado con creces los valores que son habituales para el sexto mes del año. Y este «no es un caso aislado», señala la Aemet. Según recuerda, entre 2022 y 2024 ha habido ya siete récords de meses que han presentado unas cifras inusuales que advierten sobre una tendencia cálida.

A diferencia de las anteriores marcas, Segovia rebasó el pasado junio y en gran medida el promedio que se considera «normal» para la época. La temperatura media se situó en 23,3 grados, cuando lo habitual es que ronde los 19 grados, de acuerdo al periodo de referencia que va desde 1991 a 2020. La diferencia es de más de tres grados, una brecha nunca vista en el tiempo más reciente, por lo que junio de 2025 pasa a ser reconocido como un mes «extremadamente cálido».

No se conoce en la historia un valor de temperatura media más alto que el apuntado este año, ya que ha llegado a desbancar los 22,7 grados que se observaron en 2017. No es un promedio propio ni siquiera para los meses de julio y agosto, que arrojan unos valores ligeramente inferiores. De hecho, en las últimas dos décadas únicamente se han llegado a sobrepasar los 20 grados de temperatura media en media docena de ocasiones: en 2005, 2006, 2012, 2015, 2017 y 2022, a los que se une ahora 2025. Por tanto, en lo que se refiere al mes de junio más tórrido desde que se tienen registros en 1920, el sexto mes de 2025 se lleva la palma, de acuerdo con los parámetros climáticos recabados por el observatorio meteorológico ubicado en la ciudad.

¿A qué se debe este hito histórico? Su origen está en la conjunción de unas máximas elevadas y unas mínimas muy por encima de los umbrales a los que están acostumbrados los segovianos. En este sentido, el promedio de temperatura de las máximas supera la barrera de los 30 grados por primera vez en la historia, hasta alcanzar los 30,8. Hasta ahora, era junio de 2003 el que atesoraba la media de las máximas más alta, con 29,8 grados.

Valores extremos

Estos son los valores extremos que, pese a no haber sido actualizados todavía por la Aemet, entran en el listado de los registros más insólitos que han tenido lugar en Segovia a lo largo de la historia. Si el análisis se traslada a las mínimas, el promedio anotado en 2025 -de 15,79 grados- no logra arrebatar por poco el récord de 2017, con 15,87 grados. Esto puede deberse a que el pasado mes de junio concluyó con cuatro noches tropicales -en las que el mercurio no desciende de los 20 grados- frente a las siete que se contabilizaron en 2017.

Aun así, las mínimas han quedado más de tres grados por encima respecto al promedio habitual, que se sitúa en los 12,2 grados. Ha habido muy pocos días en los que los segovianos han tenido que sacar del armario un buen abrigo para afrontar el frío nocturno. Solo ha habido seis días en los que las mínimas se han ubicado por debajo del citado dato y una única jornada -el 5 de junio- ha supuesto el desplome del mercurio por debajo de los diez grados. En las últimas semanas, ha habido que esperar al menos hasta las 5:00 horas de la madrugada a que los termómetros descendieran de los 20 grados, por lo que conciliar el sueño no ha sido una tarea fácil para la población en ciertas ocasiones.

Más complejo ha sido el reto de lidiar con los sofocantes momentos en los que se han superado los 30 grados. Al menos seis de cada diez jornadas del pasado junio rebasaron este umbral de temperatura, por lo que los segovianos han vivido en la recta final de la primavera unas temperaturas que son más propias de los días centrales y más torridos de la época estival, que principalmente se apuntan a mediados de julio y principios de agosto.

Esto significa que las máximas han estado más tiempo por encima de los 30 grados que por debajo. En concreto, un total de 19 días, siendo algunos tan tempranos como es el primer día de junio, y otros tan rezagados, como es la última jornada antes del comienzo de julio. Segovia dio la bienvenida a junio con calor y la despedida no disfrutó de grandes variaciones. Las fluctuaciones siguieron una progresión al alza. A mediados de mes, el día 14, comenzó una racha asfixiante al encadenar once jornadas seguidas por encima de los 30 grados. El día 25 dio un ligero respiro, pero una ola de calor puso el colofón al junio más caluroso de la historia en la provincia.

Umbrales de aviso

Esta situación obligó a la Agencia de Protección Civil a declarar varias alertas por calor. La Aemet activa el nivel de aviso amarillo por riesgo de elevadas temperaturas a partir de los 34 grados en el sistema central de Segovia, una cifra que se rebasó en once jornadas. Tan solo en el mes de junio se alcanzaron tantos umbrales de alerta como en todo el verano de 2022. Afortunadamente, los avisos no llegaron a tornar al color naranja, que implica un riesgo moderado, al no sobrepasar en ninguna ocasión los 37 grados.

La jornada en la que los segovianos padecieron más bochorno fue la del anterior domingo, día 29, cuando los termómetros alcanzaron los 36,3 grados, que se constituye como el día más cálido de lo que va de año. El observatorio apuntó este dato justo en plena ola de calor, la cual no pudo ser esquivada por Segovia, que se prolongó al menos hasta el comienzo de julio.

La advertencia dirigida a todo el mapa nacional finalmente se hizo realidad en la capital segoviana. El ascenso térmico se produjo por la llegada de «un anticiclón en niveles medios y altos procedente del interior del continente africano». Es un fenómeno extremo que, pese a su crudeza, no permitió a Segovia batir el récord de temperatura máxima absoluta. Es un título que custodia 2019, cuando el 29 de junio el mercurio se disparó hasta los 38,1 grados. Asimismo, hay otros años que han registrado valores excepcionalmente cálidos que permanecen por encima de la marca más alta de calor observada el pasado junio, como son 2022, 2015 y 2017.

Las predicciones que maneja la Aemet no son optimistas en lo que se refiere a hallar un respiro después de un mes sofocante. Lo más probable es que, hasta mediados de julio, continúe el tiempo «plenamente veraniego, con temperaturas altas y con precipitaciones, en general, escasas». A corto plazo, no está previsto que las máximas caigan por debajo de los 30 grados al menos en los próximos seis días, aunque las mínimas apuntan a un progresivo descenso que se agudizará a partir de la siguiente semana.