Panel muestra la calidad del aire en la carretera de San Rafael, en Segovia capital. Óscar Costa

Segovia tiene la peor calidad del aire de Castilla y León

Los habitantes de la comarca más próxima al suroeste de la sierra estuvieron expuestos a la contaminación durante 74 días

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:35

La provincia de Segovia avanza en el objetivo de reducir al máximo los niveles altos de gases contaminantes que afectan a la calidad del aire. ... Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. La estación de medición ubicada en la ciudad, que extrapola sus resultados a la zona suroeste de la sierra, es la que ha notificado unos peores registros en Castilla y León. Un informe realizado por Ecologistas en Acción confirma que se han reducido las superaciones del valor objetivo legal para la protección de la salud respecto al periodo previo a la pandemia, pero aún así se han superado los umbrales recomendados durante 74 días a lo largo de 2024.

