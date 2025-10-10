El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha. Antonio de Torre

Segovia en Marcha dice que la última propuesta fiscal del PP responde a «intereses privados»

Guillermo San Juan asegura que Mazarías apenas ha incorporado propuestas de Ciudadanos y de determinados sectores empresariales

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:44

Comenta

El grupo municipal Segovia en Marcha (Podemos – Av) votó en contra de la propuesta fiscal presentada por el Partido Popular en la Comisión de Hacienda ... extraordinaria celebrada ayer. Para su portavoz, Guillermo San Juan, el alcalde ha convertido el debate sobre las ordenanzas en un auténtico teatro político, una «performance» más orientada al espectáculo mediático que a la gestión seria y coherente.

