Segovia en Marcha dice que la última propuesta fiscal del PP responde a «intereses privados»

El grupo municipal Segovia en Marcha (Podemos – Av) votó en contra de la propuesta fiscal presentada por el Partido Popular en la Comisión de Hacienda ... extraordinaria celebrada ayer. Para su portavoz, Guillermo San Juan, el alcalde ha convertido el debate sobre las ordenanzas en un auténtico teatro político, una «performance» más orientada al espectáculo mediático que a la gestión seria y coherente.

San Juan desmiente a Mazarías, que ha asegurado haber incorporado a la nueva propuesta la mayoría de las propuestas presentadas por los grupos municipales. «Es incierto. El alcalde intenta vender una imagen de apertura y participación que no se corresponde con la realidad. El dictamen presentado solo recoge algunas aportaciones procedentes de Ciudadanos (y en menor medida de Vox) y fundamentalmente de sectores económicos muy concretos, especialmente los vinculados a la hostelería y servicios», señala el portavoz de Segovia en Marcha. En este sentido, San Juan pide a Mazarías que deje de vender la moto y hable con honestidad. «Si quiere llegar acuerdos con otros grupos de derecha que lo haga, pero que no trate de confundir a la opinión pública diciendo cosas que no son verdad».

Según Guillermo San Juan, los negocios acaparan más de medio millón de euros en bonificaciones de la tasa de la basura, lo que equivale a cinco de cada seis euros de las ayudas concedidas, pese a que apenas representan el 15% de los recibos totales. «Es evidente que el PP ha tenido muy en cuenta las peticiones de ciertos sectores empresariales, pero muy poco las de las familias de Segovia, que siguen pagando un 22% más de tasa de basura y un 26% más de IBI que en 2023».

Segovia en Marcha cree que el nuevo documento elimina el impuesto a los cajeros automáticos, reserva a los supermercados la bonificación del 50%, la más alta permitida en la ordenanza de la tasa de basuras y rechaza de plano la posibilidad de aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías que sirven de tapadera a pisos turísticos ilegales o a los inmuebles situados entre el 10% con mayor valor catastral. «Estas decisiones reflejan una clara orientación a favor de los grandes intereses económicos y una total falta de sensibilidad hacia los problemas que afectan a la ciudadanía segoviana y al acceso a la vivienda».