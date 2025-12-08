Segovia mantiene a la venta terrenos municipales para financiar inversiones

El nuevo concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, ha confirmado que el equipo de gobierno mantiene la intención de obtener ... fondos mediante la enajenación de parcelas municipales, aunque matiza que parte del patrimonio se reservará para impulsar vivienda pública.

Preguntado por la falta de operaciones pese a que hace más de dos años se anunció la venta de suelo para financiar inversiones, Horcajo atribuyó el atasco a la carga de trabajo del personal municipal y, sobre todo, a los problemas detectados parcela a parcela. «Primero la carga de trabajo que tienen los funcionarios y la disponibilidad que tenemos de ciertas partes patrimoniales», señaló. Según explicó, el Ayuntamiento se ha encontrado «prácticamente en todas las parcelas» algún problema. «Algunos leves, otros más grandes; unos de planeamiento, otros de ordenación, otros de lo que sea», enumeró, antes de subrayar que «muchas» de las trabas eran urbanísticas.

Pese a ese escenario, el concejal aseguró que ya hay opciones encauzadas para el próximo ejercicio. «Tenemos ahora un par de cosas que sí que estamos planteando para este año que viene; no la vamos a presupuestar, pero si se hace se genera el crédito», apuntó, en referencia a que unas ventas permitirían habilitar financiación para inversiones cuando se formalicen.

En paralelo, Horcajo situó la vivienda protegida como eje de la estrategia. «Lo que estamos haciendo es apostar por la vivienda pública», afirmó. En ese marco, recordó que el Ayuntamiento ya ha concretado la cesión de parcelas a Somacyl, como la ubicada en la carretera de Riaza para la construcción de catorce viviendas públicas.

A Somacyl

Otro de los proyectos clave es el de la parcela del antiguo parque de bomberos, donde se pretende levantar 48 viviendas. Horcajo indicó que «en breve» se habrá derribado el edificio y que ya se prepara el convenio para ceder el suelo a Somacyl. «Podemos venderlas, pero yo creo que es mejor que tengan un precio tasado y que la gente joven se pueda quedar en Segovia», defendió. En estos terrenos el anterior gobierno había previsto su enajenación por «algo más de 1,5 millones de euros», también para la construcción de vivienda pública.

Ante la duda de si el Ayuntamiento trabaja para vender o para destinar suelos a vivienda pública, Horcajo fue claro: «Se está trabajando para las dos cosas». En concreto, insistió en que «bomberos lo vamos a ceder a Somacyl», mientras se sigue avanzando en otras parcelas que sí podrían salir al mercado para generar ingresos.

El mensaje llega después de que, en enero de 2024, el Consistorio anunciara que esperaba ingresar 3,3 millones con la venta de cuatro parcelas para costear inversiones. Y se produce en un contexto en el que en 2025 el gobierno municipal ha reflejado un cambio: tendrá que destinar recursos a obtener terrenos para proyectos como Las Lastras o el CIDE, con partidas iniciales de 500.000 euros en cada caso.