Segovia tiene 49 licencias VTC concedidas sin presencia real y efectiva en la provincia

Luis Javier González Segovia Domingo, 11 de mayo 2025, 15:17

Segovia, como el resto de provincias de Castilla y León, se antoja un terreno hostil para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), utilizados por ... empresas como Uber o Cabify para competir en el servicio urbano con los taxis, porque la Junta, a diferencias de otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, no ha desarrollado la normativa nacional y no se permiten viajes dentro del mismo municipio. Por eso, Zamora tiene tan solo dos licencias; mientras que Palencia y Ávila cuentan con cinco. Entonces, ¿cómo es posible que Segovia posea 49? ¿Dónde están? Porque su distintivo obligatorio hace que no pasen desapercibidos. Esta anomalía se explica por la proximidad con la capital de España, la porosidad en la normativa para operar desde ella con licencia de otra provincia y por la dificultad para 'cazar' al titular en un porte ilícito.

Las licencias VTC habilitan para transportar viajeros en turismos previa contratación del servicio. Es una de las posibles respuestas para atacar la congestión en los taxis de Segovia, que han visto cómo se duplicaba su tiempo de espera en momentos clave. Es precisamente uno de sus principales clientes, el estudiante de IE University, el que demanda una figura como esta, presente en muchos países de los que proceden, porque ellos no solo son causa del cuello de botella, sino que también lo sufren. Con la normativa actual sí podrían atender una de sus demandas, los viajes a Madrid, algo que en la práctica cubren con los taxis, así como sus trayectos diarios. Un 'pack' completo. En los mentideros del transporte segoviano se cita la relación de Juan de Antonio, CEO de Cabify, con la provincia porque se crió en La Velilla. Hay quien ha visto VTC de Segovia no solo en Madrid, sino en Málaga. El Norte preguntó a la empresa cuántas licencias tiene en la provincia y esta aseguró que no cuenta con ninguna en Castilla y León. Cada operador debe registrar cada servicio en una plataforma estatal antes de iniciarlo, con la matrícula correspondiente, para que la policía pueda comprobar la versión del conductor en caso de detectar su matrícula. Hecha la ley, hecha la trampa, pues el requisito de un conductor, pongamos, madrileño con licencia segoviana es que la provincia sea principio o final de trayecto, aunque en realidad esté llevando a alguien desde Moncloa a Chamberí, pues no se exige localización. Más allá del 'in fraganti' policial, hay inspecciones periódicas. Permisos 'fantasma' En la provincia de Segovia hay nueve empresas dedicadas a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, las cuales concentran ese volumen de 49 autorizaciones, que suponen un 16% sobre el total autonómico, 259, solo superada por Burgos (50), León (54) y Valladolid (64), informa la Junta a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. No desgrana, sin embargo, quiénes son esos propietarios: «Esta información se limita a quienes ostenten la condición de interesados en los procedimientos o acrediten un interés legítimo». El Norte de Castilla también preguntó a Moove Cars, empresa participada por Uber y poseedora del mayor número de licencias VTC en España, cuántas licencias dispone en Segovia, pero no obtuvo respuesta. Uber compró este año el 30% de Auro, la segunda más implantada en el país, tras el fallo del Tribunal Constitucional del pasado mes de noviembre que liberó a la empresa de su compromiso de exclusividad con Cabify. Este medio remitió la misma petición y tampoco obtuvo respuesta. Son, en la práctica, licencias 'fantasma'. Lo saben bien los taxis, que tienen casi la misma proporción en Segovia capital (58 licencias) y no tienen rastro de ellas. España contaba el 1 de enero con 20.519 permisos VTC, lo que supone un 7,5% más que en 2024: se incrementaron en 1.426 autorizaciones. Según los datos del registro general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las de taxi crecieron un 2,3%, 1.415 nuevas, hasta las 62.398. La proporción baja a un VTC por cada tres taxis, frente a la de uno a treinta fijada anteriormente por ley para que se pudieran conceder nuevas licencias, declarada contraria al Derecho Europeo por el Tribunal de Luxemburgo. Las cifras 20.519 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor habilitadas en España a fecha de 1 de enero de este año 2025, un 7,5% más que en el ejercico anterior. En Segovia hay 49. 62.398 licencias de taxi autorizadas en España. El año pasado se tgramitaron 1.415 nuevas, lo que equivale a un aumento del 2,3% en el conjunto del país. En Segovia capital hay 58. El 43,3% de ellas están en Madrid, con 15.754 autorizaciones de taxi y 8.886 VTC, un Vehículo de Transporte con Conductor por cada 1,8 taxis. Pese a ser el territorio con más implantación nacional, el sector defiende que el número de taxis y VTC por cada 100 habitantes en Madrid es tres veces menor que el de Londres o París. Mientras, la ratio en la comunidad es de un vehículo con chófer por cada 8,3 taxis. Es más habitual ver VTC en Segovia con la bandera de la Comunidad de Madrid que con la de Castilla y León, un distintivo obligatorio para las licencias concedidas por la Junta. El propio Gobierno madrileño reconoce la entidad del problema con una investigación en 2023 en la que detectó un gran volumen de coches sin su autorización regional contratados fundamentalmente por Cabify. Tenía detectados entonces a más de un millar de vehículos con conductores que han operado en su territorio, principalmente en la capital, con licencias de otras comunidades autónomas. La presión de pymes y autónomos con VTC madrileña en regla ha aumentado la atención sancionadora. La normativa regional Segovia tenía 88 licencias en 2019: se han dado de baja 39 seis años después (un 44%). La Junta asegura que, en ejecución del plan de inspección estatal y autonómico, se llevan a cabo controles de empresa y supervisiones en carretera por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Municipales. La norma regional exige que los trayectos, siempre interurbanos, se inicien en suelo de Castilla y León, con la excepción de la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos que hayan sido «previa y expresamente contratados», siempre que la región sea el punto de destino. Una VTC radicada en la ciudad podría llevar a viajeros a otros municipios, dentro de la provincia o, pongamos, Madrid; pero sin poder competir por la tarta del transporte urbano, patrimonio del taxi, no resulta por el momento una operación rentable. Una de las empresas tradicionales madrileñas de VTC que tuvo licencias de Segovia y las vendió hace más de una década pone en valor los beneficios que ha tenido para el transporte global en la capital el crecimiento de su sector. Argumenta una reducción drástica de los tiempos de espera para el consumidor, que en ciertos momentos de la noche se encontraba un cuello de botella insuperable y no tenía forma de volver a casa. Noticias relacionadas Taxis y VTC renuevan sus flotas hacia las cero emisiones Asimismo, subraya una mejora paralela del taxi, fundamentalmente en la imagen de cara al público, para poder competir. Su razonamiento es que las licencias segovianas esperan en un cajón a que la Junta desarrolle su normativa y abra las puertas al transporte urbano. Y sugiere que aumentar la oferta de vehículos, más allá de que sean taxis o VTC, beneficia en último término al consumidor. En Milanuncios se vende una licencia VTC en Segovia por 30.000 euros. Ya tenemos una. ¿Dónde están las otras 48?

