Los taxistas proponen una ratio de una licencia por cada 825 segovianos

La ciudad de Segovia seguirá al menos otro mes con las 58 licencias de taxi que tiene concedidas el Ayuntamiento de la capital segoviana desde ... hace casi dos décadas. La negociación entre el gobierno municipal y la asociación Radio Taxi ha avanzado durante las últimas semanas, pero no lo suficiente como para que la modificación del reglamento pueda ser abordada durante la sesión plenaria del mes de febrero, que se celebrará el próximo viernes. Habrá que esperar, como mínimo, hasta marzo.

Aunque existe un consenso entre todas las partes para aumentar el número de licencias de la ciudad, todavía no está cerrada la fórmula que se empleará para permitir que más taxis puedan dar servicio en Segovia. Tanto el gobierno municipal como el sector están de acuerdo en conceder tres nuevas licencias de eurotaxi -de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida- hasta alcanzar las 61, cifra que también se aumentará hasta las 63 en el caso de que con las tres nuevas licencias no se consiga el objetivo de satisfacer toda la demanda que hay en Segovia entre vecinos, comunidad universitaria y turistas.

En una asamblea celebrada esta semana, los profesionales del sector del taxi en Segovia dieron su visto bueno a una modificación del artículo 25 del reglamento. Se trata de la norma que actualmente fija la ratio de licencias disponibles en una por cada mil habitantes. En base a ella, se alcanzaron las 58 licencias cuando la capital segoviana superó los 58.000 habitantes. Según el cambio propuesto para la asociación Radio Taxi, la ratio bajaría para conceder una licencia por cada 825 habitantes.

De esta forma, el Ayuntamiento de Segovia tendría pista libre para poder sacar durante los próximos meses hasta cinco nuevas licencias, ya que con la proporción planteada por Radio Taxi, y teniendo en cuenta la actual población de la ciudad, el número máximo de licencias quedaría en 63.

Sin embargo, las negociaciones entre el sector y el gobierno municipal no se dan por cerradas. El presidente de la asociación Radio Taxi, Jesús María de Andrés, prefiere ser cauto y no hacer declaraciones públicas para no condicionar las conversaciones con el Ayuntamiento de la capital segoviana. El alcalde, José Mazarías, tampoco daba el acuerdo por cerrado. «En este tiempo intentaremos acercar posturas», dijo el jueves tras la junta de gobierno local. Al no haber tenido tiempo para abordar la propuesta en la última comisión del área, la decisión final del Consistorio se aplazará hasta el mes de marzo.

Está por ver si el equipo de gobierno de José Mazarías acepta la propuesta de la asociación Radio Taxi, que consiste en una modificación del artículo 25 del reglamento. Al inicio de las negociaciones, el gobierno municipal era más partidario de eliminar por completo ese artículo, una medida que no es del agrado del sector, pues dejaría total libertad al Ayuntamiento para poder ampliar el número de licencias en Segovia sin seguir criterio alguno.

El presidente de la asociación de taxistas segovianos sí confirma que en las actuales negociaciones no se aborda la posibilidad de establecer un sistema de guardias, tal y como anunció Mazarías que plantearía el equipo de gobierno. No obstante, Jesús María de Andrés reconoce que será un asunto que les pondrán encima de la mesa en un futuro no muy lejano.