Segovia bate récord en condenas a menores al dispararse un 37% los delitos

La delincuencia juvenil está en auge en Segovia. Las infracciones de carácter penal cometidas por menores de edad baten un récord histórico al repuntar en ... 2024 un 37% respecto al año anterior, lo que ha supuesto a su vez un incremento del número de personas jóvenes condenadas. Casi la mitad eran reincidentes. La mayoría de los ilícitos que han sido detectados y penados a lo largo de los últimos meses se corresponden con lesiones, hurtos o daños de diverso tipo, aunque la Fiscalía General del Estado advierte del aumento de las agresiones sexuales.

Nunca antes el Juzgado de Menores de Segovia había tenido tanto trabajo en 2024. Tan solo en doce meses abrió 289 diligencias preliminares para investigar presuntos delitos cometidos por menores de edad en alguno de los municipios de la provincia. Algunas de estas actuaciones conllevaron la detención del joven, la petición de medidas cautelares o su internamiento en centros especializados. Un total de 151 fueron archivadas, mientras que 37 expedientes fueron descartados finalmente al tratarse de personas de menos de 14 años, pues carecían de recorrido judicial por ser inimputables.

Estas actuaciones supusieron la condena de 87 menores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recopila datos del registro central de sentencias de responsabilidad penal de los menores. Es la mayor cifra de la serie histórica, que comenzó a recabar información de este tipo en 2013. El análisis en profundidad arroja una evolución ascendente desde la pandemia, lo que se extiende a su vez a la tendencia al alza que han experimentado los ilícitos, hasta alcanzar los 167. Son el doble en comparación con 2019.

El repunte coloca Segovia a niveles muy similares de otros territorios con mayor población, como son León (168 delitos) y Huelva (170). La provincia llega incluso a superar en número infracciones a Orense (150), Albacete (143), Huesca (134), Zamora (121) y Palencia (101). Los registros de Lugo, Ávila, Guadalajara, Soria, Cuenca y Teruel sitúan los casos de delincuencia juvenil por debajo del centenar.

La memoria anual de la Fiscalía, que publica los datos específicos de la actividad judicial de la sección de menores, eleva a más de 200 las infracciones que han implicado la apertura de expedientes en 2024. Son más que las recogidas por el INE porque hacen referencia a procedimientos que todavía no han sido fallados. En cualquier caso, todos los delitos son graves. Un 28% de ellos son por lesiones, al haber sido contabilizadas más de medio centenar; y están seguidas de daños (25) y hurtos (23).

Violaciones

El informe del Ministerio Público cataloga las agresiones sexuales entre los delitos más habituales, ya que a lo largo de 2024 fueron investigadas ocho violaciones perpetradas por jóvenes. Este fue el motivo por el que se emitieron dos condenas a menores de edad, de acuerdo con la estadística que maneja el INE, lo que supone a su vez una marca histórica. Esto se debe a que desde 2019 tan solo se había contabilizado una pena al año por delitos sexuales.

Las agresiones a mujeres están en aumento, y lo mismo sucede con el resto de infracciones por violencia de género, que protagonizaron hasta cuatro causas judiciales con menores implicados el año pasado. Asimismo, otras cuatro actuaciones fueron motivadas por violencia doméstica. Más numerosos fueron los ilícitos relacionados con la conducción temeraria o sin permiso. El Ministerio Público investigó doce delitos relacionados con estos comportamientos, a los que se suman tres robos con fuerza, otros tantos asaltos con violencia o intimidación y un ilícito contra la salud pública. En esta ocasión, no hay ningún castigo relacionado con el acoso escolar o 'bullying', atentados contra la autoridad o delitos de odio. Tampoco se conocen daños al patrimonio, que hacen referencia entre otras cuestiones a los actos vandálicos.

La gran mayoría de las sentencias han resultado condenatorias -53 por conformidad y 22 sin conformidad-, las cuales han contemplado principalmente libertad vigilada o prestaciones en beneficio de la comunidad. Hasta 18 penas fueron reducidas a lo largo del año pasado, mientras que cuatro procedimientos concluyeron con la absolución y permanecen a la espera de resolución siete recursos de apelación presentados por el fiscal. También se han decretado seis internamientos en centros de menores, siendo tan solo uno en régimen cerrado.

La información que publica el INE permite elaborar un perfil de menor condenado por causas penales: hombre de nacionalidad española de 17 años y reincidente, al ser responsable de dos o más infracciones. La delincuencia penal se ha disparado principalmente por los ilícitos cometidos por varones, ya que en el caso de las mujeres la cifra continúa estable en relación a años anteriores. Respecto al origen del condenado, se han disparado en mayor medida las penas a jóvenes españoles, que representan el 77% de los delitos frente a los extranjeros. Por último, una buena parte de los encausados tiene 17 años, aunque llama la atención el destacado incremento de las penas a jóvenes de tan solo 14 años o menos a raíz de la llegada del coronavirus.