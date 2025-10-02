El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer observa el cartel que indica el acceso al Juzgado de Menores de Segovia. Antonio de Torre

Segovia bate récord en condenas a menores al dispararse un 37% los delitos

La mayoría de las infracciones de carácter penal que conllevan la apertura de diligencias son por lesiones, hurtos o daños

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:23

Comenta

La delincuencia juvenil está en auge en Segovia. Las infracciones de carácter penal cometidas por menores de edad baten un récord histórico al repuntar en ... 2024 un 37% respecto al año anterior, lo que ha supuesto a su vez un incremento del número de personas jóvenes condenadas. Casi la mitad eran reincidentes. La mayoría de los ilícitos que han sido detectados y penados a lo largo de los últimos meses se corresponden con lesiones, hurtos o daños de diverso tipo, aunque la Fiscalía General del Estado advierte del aumento de las agresiones sexuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  2. 2

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  7. 7

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia bate récord en condenas a menores al dispararse un 37% los delitos

Segovia bate récord en condenas a menores al dispararse un 37% los delitos