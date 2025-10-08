Segovia afianza su crecimiento y ya se acerca a los 54.000 habitantes

La ciudad de Segovia rompe con la tendencia descendente que, desde al menos 2008, registraba su padrón. La capital afianza su crecimiento y ya se ... acerca a los 54.000 habitantes, hasta el punto de igualar las cifras de 2013, un periodo en el que coincidió el desplome de la natalidad con un importante éxodo de vecinos que se marcharon de la provincia en busca de oportunidades laborales que les permitiesen afrontar el bache económico y del empleo que se vivió a raíz de la burbuja inmobiliaria. Las oficinas municipales dieron la bienvenida a lo largo de septiembre a 162 nuevos habitantes, una de las cifras más elevadas que han sido observadas en tan solo un mes desde la pandemia.

Las altas en el censo de población segoviano han sido numerosas en el periodo más reciente, lo que ha permitido a la ciudad esquivar en cierta medida la amenaza de la despoblación que ondea sobre buena parte de las capitales de la región. El Ayuntamiento de la ciudad tramitó 162 inscripciones el pasado mes, lo que se traduce en más de cinco al día de media. «Es la tercera subida mensual más importante que se ha producido desde mayo de 2019», aseguró el alcalde José Mazarías. La cuota más destacada se firmó el pasado enero, cuando un total de 168 nuevos vecinos fijaron su residencia en Segovia capital.

«Estamos alejándonos definitivamente de quedarnos por debajo de los 50.000 habitantes, lo que supondría graves perjuicios» José Mazarías Alcalde de Segovia

«Esto refleja y demuestra que hay un interés creciente por vivir aquí; los ciudadanos que están viniendo están eligiendo la ciudad por la calidad de vida que tenemos en ella», insistió Mazarías. El regidor respira aliviado al conocer estos datos, ya que «estamos alejándonos definitivamente de quedarnos por debajo de los 50.000 habitantes, lo que supondría graves perjuicios y consecuencias administrativas y económicas», reconoció.

A fecha de 28 de septiembre de 2025, el padrón segoviano se elevaba hasta los 53.569 residentes. Para encontrar una cifra de población similar hay que remontarse a 2014, cuando el censo cerró el año con 53.260 inscritos. Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite conocer la evolución positiva de la que disfruta la ciudad después de una larga década de progresiva sangría demográfica.

Todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar e, incluso, rebasar el máximo de 56.858 empadronados que se apuntó en 2008. Si bien es cierto que la tendencia poblacional se estabilizó en 2017, la llegada del coronavirus hizo tiritar el censo y puso Segovia sobre la cuerda floja. Esto se debe a que en 2022 apenas se contabilizaron 50.800 habitantes, lo que supone un mínimo histórico desde que el INE comenzó a revisar el padrón en 1996. «No hace tanto tiempo de esto», adviritó Mazarías.