Multitud de personas pasean por una calle comercial de la ciudad de Segovia. Antonio de Torre

Segovia afianza su crecimiento y ya se acerca a los 54.000 habitantes

Tan solo durante el pasado mes de septiembre la oficina del padrón tramitó 162 altas, más de cinco de media cada día

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:52

Comenta

La ciudad de Segovia rompe con la tendencia descendente que, desde al menos 2008, registraba su padrón. La capital afianza su crecimiento y ya se ... acerca a los 54.000 habitantes, hasta el punto de igualar las cifras de 2013, un periodo en el que coincidió el desplome de la natalidad con un importante éxodo de vecinos que se marcharon de la provincia en busca de oportunidades laborales que les permitiesen afrontar el bache económico y del empleo que se vivió a raíz de la burbuja inmobiliaria. Las oficinas municipales dieron la bienvenida a lo largo de septiembre a 162 nuevos habitantes, una de las cifras más elevadas que han sido observadas en tan solo un mes desde la pandemia.

