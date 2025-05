Segovia se acostumbra al calor en mayo

Segovia ha sido escenario estos días de los primeros chapuzones para aliviar el bochorno que anuncian el comienzo de la temporada veraniega. Si bien es ... cierto que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el país vive un episodio «extraordinario» por las altas temperaturas, realmente es el octavo inicio más temprano de la época calurosa en la provincia en lo que va de siglo. No obstante, escala puestos algunos si se tiene en cuenta el umbral máximo que ha rebasado los termómetros.

Parece que el verano se ha adelantado en gran medida respecto a otros años. Sin embargo, la llegada del calor, entendido como la superación de los 30 grados, no ha sido mucho más anticipado en relación con anteriores periodos, aunque sí más tórrida si se tienen en cuenta los datos recabados por el observatorio meteorológico ubicado en la ciudad de Segovia desde el 2000.

Los habitantes de la provincia han pasado del abrigo a las camisetas de tirantes, los helados, abanicos y gafas de sol en cuestión de pocos días. Mientras que en la penúltima semana de mayo costó superar los 20 grados de máxima -y por poco los termómetros cayeron bajo cero en las mínimas durante la madrugada-, las últimas jornadas del mes han convivido con valores más propios de pleno verano en Segovia.

Es un gran contraste térmico, ya que los días con temperaturas mucho más bajas de lo habitual y las jornadas con marcas de calor extremo apenas han estado separadas por unas horas. De ahí que los segovianos tengan la sensación de que el verano ha llegado antes de lo normal, aunque hay otros años en los que la antelación fue muy superior.

Ejemplo de ello es 2012, que tardó tan solo once días de mayo en sobrepasar por primera vez en la temporada los 30 grados, aunque ligeramente, ya que se observaron 30,3 en los momentos centrales del día. Esto no significó que el verano acabase antes, ya que la torridez se prolongó hasta mediados de septiembre, una situación que es habitual. Algo parecido sucedió en 2015, que dio la bienvenida al bochorno en el mismo día, aunque este se despidió de la provincia en agosto. Esto se debe a que en el noveno mes de aquel ano no se registraron jornadas superiores al citado límite de temperatura.

Un calor temprano

También fueron prematuros los avisos por calor en 2006, ya que el 17 de mayo el mercurio ascendió hasta los 32 grados. En 2022, la campaña estival arrancó el 20 todavía con mayor crudeza. En 2017, fue el día 24 del mismo mes cuando comenzó la temporada veraniega; mientras que el 2005 tuvo que esperar apenas 24 horas más para este objetivo. En 2001, la torridez dio comienzo el 27 y, tres jornadas después, logró batir el récord de temperatura máxima absoluta para un mes de mayo, ya que se anotaron hasta 33,2 grados.

Los termómetros de Segovia suelen superar los 30 grados por primera vez a mediados de junio

Seguida a esta etapa se encuentra 2025, ya que fue el pasado 29 cuando se apuntaron 32,1 grados. Estos periodos, junto a 2003, son los únicos que han logrado rebasar los 30 grados por primera vez en pleno mes de mayo. Es un umbral que se suele alcanzar generalmente a mediados de junio, salvo las excepciones en las que el bochorno se ha adelantado considerablemente e, incluso, se ha demorado de forma puntual.

El año más tardío a la hora de traer consigo más de 30 grados fue 2007. Hubo que esperar más allá del solsticio de verano e, incluso, del festivo de San Juan, ya que la torridez no hizo acto de presencia de forma agravada hasta el último día de junio. Aun así, no fue el periodo en el que tardó más tiempo en irse el calor. Hace justo dos años, en 2023, muchas de las piscinas de la provincia siguieron abiertas al menos hasta el 1 de octubre, jornada en la que se registraron 30,3 grados.

Mercurio elevado

Que la temporada veraniega llegue antes o después no siempre indica que su bienvenida o despedida sea más liviana. El mercurio de los termómetros se disparó de un día para otro en 2009 y 2011, ya que pasaron de rondar los 25 y 28 grados hasta ascender hasta los 33 en solo un día. El inicio de la campaña estival fue calurosa en 2022, que registró 32,6 grados en el primer momento desde la superación del límite de los 30; y está seguida inmediatamente de 2025, que se quedó a tan solo medio grado de igualar este valor el anterior jueves.

Por el momento, el instituto meteorológico no tiene constancia de que las elevadas temperaturas -por encima de 30 grados- se hayan apoderado de las salidas realizadas por los segovianos antes de abril (su valor máximo absoluto es de 28 grados) y, salvo 2023, también a partir de octubre. No obstante, son cifras que no llegan a ser muy habituales en mayo, cuando el promedio de las máximas es de 20 grados. En junio, este mismo parámetro se eleva casi a los 26.

La predicción de la Aemet es que el clima típico veraniego se extienda al menos hasta mediados de junio. Por un lado, confirma que la primera semana de dicho mes será más cálida de lo normal y en la quincena siguiente, las temperaturas seguirán estando por encima de lo habitual para la época del año.

«Es previsible que el calor sea intenso en amplias zonas de España», declara, aunque advierte de que los pronósticos están sujetos a mayor incertidumbre en estos plazos. Los umbrales que se deben superar para declarar avisos por riesgo de altas temperaturas, al considerar que el fenómeno puede conllevar afecciones negativas para la población, son de 34 grados en la zona de la sierra y de 36 en la meseta de Segovia.