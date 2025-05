Segovia inaugura un verano anticipado con temperaturas que hoy superarán los 30 grados

Un sol de justicia disparó ayer los termómetros hasta los 29 °C en la capital segoviana y en otros puntos de la provincia, según datos ... de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las altas temperaturas, que anticipan un verano para el que todavía quedan tres semanas, llenaron las calles de segovianos y visitantes en busca de alivio. Helados, granizados y parasoles fueron los protagonistas en una jornada marcada por el calor, con terrazas llenas y un ir y venir de personas refrescándose o buscando sombra.

En la Plaza Mayor y el Azoguejo, el ambiente era puramente estival. Familias, turistas y jóvenes paseaban con helados en la mano, mientras los bares ofrecían granizados de limón o naranja. Los parasoles, abiertos en cada rincón, apenas servían para proteger del sol inclemente, que atizó con fuerza entre las tres y las cinco de la tarde. «Es como estar en agosto», decía una mujer mientras compartía un helado con sus hijos frente al Acueducto. Sin embargo, no todos optaron por quedarse en la ciudad: algunos pusieron rumbo al embalse del Pontón Alto en busca de un chapuzón para combatir el calor, y otros bajaron al Eresma, a la presa de la Moneda.

A pesar de las advertencias reiteradas de las autoridades, el Pontón Alto se ha convertido, un año más, en punto de reunión para quienes buscan refrescarse. No son pocos, especialmente jóvenes, los que nadan en sus aguas saltándose por alto la advertencia de no bañarse en un embalse peligroso que carece de puesto de vigilancia y primeros auxilios. La Junta lleva años alertando sobre los peligros de este lugar, donde no han faltado tragedias. Desde 1993, al menos ocho personas han perdido la vida en estas aguas.

Zonas aptas

Precisamente ayer, la Consejería de Sanidad publicó el censo oficial de zonas aptas para el baño en Castilla y León, correspondiente al periodo estival que abarca del 15 de junio al 15 de septiembre. En la provincia de Segovia, el embalse de Linares del Arroyo, en Maderuelo, es la única área autorizada para el baño, pues ha pasado los controles de calidad del agua realizados por la Junta. Este enclave, situado en un entorno natural privilegiado, es la alternativa segura para quienes buscan refrescarse sin riesgos. En contraste, el Pontón Alto no figura en este listado, pues no cumple con las condiciones de salubridad ni seguridad necesarias.

Las temperaturas seguirán siendo altas las próximas horas. Según Aemet, el mercurio superará en Segovia los 30ºC en varios puntos de la provincia, con mínimas que no bajarán de los 15°C por la noche. Mientras el verano se adelanta, la Junta pide prudencia y anima a los ciudadanos a disfrutar de las zonas seguras, como el embalse de Linares del Arroyo.