El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un agricultor revisa el estado de su vehículo. Antonio de Torre

El sector agrícola lidera el aumento de bajas médicas por accidentes de trabajo

La industria manufacturera acapara casi un cuarto de los partes de siniestralidad firmados en la provincia hasta el mes de julio

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:35

Comenta

Hay profesiones que arrojan elevadas cifras de siniestralidad laboral en comparación con otras ramas de actividad. En Segovia, la industria manufacturera es la que contabiliza ... mayor número de expedientes de accidentes de trabajo, al acaparar el 23% de los que se han acumulado en la primera mitad del año. Sin embargo, la agricultura, ganadería y pesca es el sector que lidera el aumento de las bajas médicas por este tipo de percances. Es un aspecto que preocupa en gran medida a la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL, que atribuyen la tendencia ascendente al envejecimiento del gremio y al cada vez más reducido tamaño de las explotaciones. «Estamos solos, cuando antes éramos dos o tres personas, y eso hace que tengas que intentar apañártelas como puedas para hacer algunas labores», subraya el presidente de la delegación provincial, César Acebes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  3. 3 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  4. 4

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  7. 7

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  8. 8

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  9. 9 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero
  10. 10 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El sector agrícola lidera el aumento de bajas médicas por accidentes de trabajo

El sector agrícola lidera el aumento de bajas médicas por accidentes de trabajo