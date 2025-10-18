El sector agrícola lidera el aumento de bajas médicas por accidentes de trabajo

Hay profesiones que arrojan elevadas cifras de siniestralidad laboral en comparación con otras ramas de actividad. En Segovia, la industria manufacturera es la que contabiliza ... mayor número de expedientes de accidentes de trabajo, al acaparar el 23% de los que se han acumulado en la primera mitad del año. Sin embargo, la agricultura, ganadería y pesca es el sector que lidera el aumento de las bajas médicas por este tipo de percances. Es un aspecto que preocupa en gran medida a la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL, que atribuyen la tendencia ascendente al envejecimiento del gremio y al cada vez más reducido tamaño de las explotaciones. «Estamos solos, cuando antes éramos dos o tres personas, y eso hace que tengas que intentar apañártelas como puedas para hacer algunas labores», subraya el presidente de la delegación provincial, César Acebes.

544 bajas médicas fueron motivadas por accidentes laborales de trabajadores en la industria manufacturera, el gremio agrícola y la construcción. 60% trabajadores del sector agrario que superan los 60 años, según los cálculos que maneja la Unión de Campesinos de Castilla y León en Segovia.

La estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social corrobora a su vez el repunte de los accidentes laborales que han experimentado algunos sectores. Junto a la industria manufacturera y el gremio agrícola, que protagoniza el 13% de los siniestros observados hasta el mes de julio en Segovia, se encuentra la construcción, con un 13,2%. Son las ramas de actividad que concentran la mitad de las bajas médicas, al haber registrado un total de 544 incidentes en el citado periodo del año. Son más de 77 ausencias tramitadas de media cada mes.

El comercio, ya sea al por mayor o de proximidad, también presenta elevados índices de siniestralidad, al anotar un 11,5% de los percances notificados en la provincia. Está seguido de las actividades sanitarias y de servicios sociales, con el 7,7%; la hostelería, con el 7,2%; las actividades administrativas y de servicios auxiliares, con el 6,9%; la Administración Pública y defensa, con el 6%; y el transporte y almacenamiento, que ostenta el 5,9% de las bajas médicas firmadas. A la cola del listado se encuentran las actividades inmobiliarias, profesionales y científicas, así como el empleo doméstico, que son también sectores que suman un menor número de afiliados a la Seguridad Social en Segovia.

Elevados índices

El Consejo Social y Económico de Castilla y León hace hincapié en el importante incremento de los índices de siniestralidad que se ha registrado en la agricultura, ganadería, pesca y caza. No solo en el territorio segoviano, sino en el conjunto regional. «Somos una parte pequeña de la población activa y aun así sufrimos bastantes accidentes, algunos de ellos de bastante gravedad, que llevan a la muerte», lamenta Acebes.

El representante de UCCL atribuye el aumento de los siniestros a que «la mayor parte de las explotaciones son pequeñas y muchas no tienen ningún tipo de plan de prevención de riesgos laborales ni de formación relacionada», subraya. A ello se unen otras características de la profesión, como es el uso frecuente de maquinaria pesada -desde tractores a cosechadoras con aperos-, productos peligrosos -como son los fitonasitarios-, las largas jornadas que llevan aparejado un cansancio intenso y la edad elevada de los empleados que desempeñan su labor cotidiana en el campo. «Sabemos que es un sector muy envejecido, más de la mitad de los trabajadores tienen más de 60 años», especifica Acebes.

Es por ello que la organización agraria, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha lanzado recientemente una campaña de sensibilización respecto a la siniestralidad laboral. Es una iniciativa que consiste en la impartición de cursos y charlas en las principales cabeceras comerciales agrarias, lo que se extenderá durante buena parte de este mes de octubre.