La Sareb valora en 49,5 millones de euros los terrenos del antiguo Velódromo

La situación judicial en la que se encuentran los terrenos del Velódromo arroja novedades después de varios años de parálisis.El juzgado de Primera Instancia ... e Instrucción número 6 de Segovia ha sacado a subasta las parcelas en este enclave de la ciudad, donde el Ayuntamiento tenía previsto construir la nueva estación de autobuses. Las fincas han sido valoradas en casi 50 millones de euros por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El plazo para presentar pujas finaliza el 3 de julio.

La subasta ha salido adelante con carácter judicial en vía de apremio y no contempla lotes, por lo que los interesados tendrán que adquirir todos los bienes incluidos en el paquete, sin división alguna.En concreto, se trata de once solares que están delimitados por el paseo de Ezequiel González, los caminos de la Piedad y del Toro; y las calles del Barrero, San Roque y del Velódromo. La superficie que comprenden supera los 20.000 metros cuadrados y ahora están destinados fundamentalmente al aparcamiento gratuito de vehículos, pero contemplan máximos de edificabilidad para uso residencial y comercial.

Por el momento, no figura ningún interesado que haya decidido participar en la subasta

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde esta semana se dio a conocer la subasta pública mediante la que la Sareb, entidad acreedora de los terrenos, reclama algo más de 38,8 millones de euros. No obstante, el valor estimado del lote de fincas que podrá adquirir el mejor postor ronda los 49,5 millones. No hay una puja mínima establecida, pero las diferentes ofertas económicas deben mantener una distancia de 989.920 euros entre ellas. Por el momento, no figura ningún interesado que haya decidido participar en el proceso.

Las parcelas de la zona Velódromo-Altos de la Piedad iban a albergar una promoción de 350 viviendas repartidas en diez bloques, con trasteros, garajes y locales. Es un proyecto que se anunció a principios de siglo, pero finalmente no se llevó a cabo y los perjudicados lo judicializaron, lo que concluyó con una condena a los impulsores de esta iniciativa inmobiliaria en 2016 y la posterior revocación de la sentencia tres años después.

La Sareb pasó a gestionar los terrenos en este tiempo. El anterior equipo de gobierno socialista se mantuvo a la espera de la reparcelación de los terrenos para poder intervenir y levantar así un auditorio, lo que no fue posible. Con el paso de los años y en un intento por desbloquear la situación, el Ayuntamiento de Segovia, ya regido por el PP, intentó negociar a principios de 2024 que la propiedad de los solares del Velódromo pudiese ser de titularidad municipal. Todo ello con el objetivo de destinar el suelo a la construcción de una nueva terminal de autobuses.

Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. El concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, reconoció meses después que la ampliación de la estación en este emplazamiento conllevaba «dificultades serias», lo que se atribuía a la complejidad a la hora de obtener los terrenos necesarios para llevara cabo las obras.

«Estamos hablando con todos los interesados para intentarlo», aseguró entonces el edil. «Será muy complicado llegar a unos acuerdos más o menos razonables en tanto que no se resuelvan los litigios», asumió.Ahora, la adquisición de los terrenos pasa por sumarse a la puja. El Consistorio por el momento no ha informado sobre sus intenciones en relación a este asunto.