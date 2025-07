San Rafael exige peaje en la sombra en la autopista entre Segovia y Madrid a partir de 2029

La Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha vuelto a denunciar a España ante la Unión Europea al considerar que el Gobierno central ... sigue sin ejecutar las medidas acordadas en 2011 con la Comisión Europea para cumplir con una sentencia de los tribunales comunitarios que declaraba ilegales las adjudicaciones de las obras de la autopista que une Segovia y Madrid. Esta actuación, que se desarrolló a finales del siglo XX, tuvo como consecuencia la prórroga de los peajes de la AP-6, AP-61 y AP-51 más allá de 2018, la fecha en la que inicialmente estaba prevista el fin de la concesión.

En su denuncia, la plataforma espinariega sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que el Gobierno de España debería haber sacado a licitación en 2019 la concesión de las autopistas para el periodo comprendido entre 2029 y 2036. Con ello, habría cumplido el compromiso alcanzado con la Comisión Europea por el cual, al finalizar la actual concesión, habría que licitar una nueva por un periodo de siete años.

Sin embargo, la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael critica la 'trampa' realizada por el Gobierno. Según observan en el acuerdo entre España y la Comisión Europea de marzo de 2011, la nueva licitación se debía realizar «en noviembre de 2019» aunque no empezaría a funcionar hasta que acabase la actual (en 2020 se fijó que sería en noviembre de 2029). Pero el Gobierno español «traspuso incorrectamente» al ordenamiento jurídico español este último aspecto y establecieron que la nueva licitación de la concesión de siete años se realizaría 'a partir' de noviembre. La consecuencia es que casi seis años después de la fecha en la que se debía haber producido la nueva licitación de la autopista, esta no se ha realizado.

Todo ello, insisten los integrantes del movimiento vecinal de San Rafael, ha sido comunicado al actual ministro de Transportes, Óscar Puente. «Nuestra denuncia ha sido completamente ignorada», lamenta la plataforma, motivo por el cual han decidido denunciar al Gobierno de España ante la Comisión Europea y ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Con su denuncia, la plataforma espera que se inicie una investigación sobre el incumplimiento de España en licitar una concesión que se acordó que se realizaría en 2019. El deseo de Solución a la Travesía de San Rafael es que el resultado de esa investigación sea instar al Gobierno a que lleve a cabo ya la licitación acordada con la Comisión Europea. Y no solo eso. Reclaman que sea el actual Ejecutivo central el que redacte de manera inmediata las características de la nueva concesión de las autopistas que conectan Segovia y Ávila con la Comunidad de Madrid bajo las características del 'peaje en la sombra' entre 2029 y 2036. Es decir, piden que durante esos siete años desaparezcan las cabinas de peaje, los conductores puedan circular libremente por estas carreteras y la empresa concesionaria de las vías ingrese el dinero que le corresponde a través de una partida en los Presupuestos Generales del Estado.

La esperanza de la plataforma es que a partir de 2029 la circulación por la AP-61 -y sobre todo la AP-6- sea libre, de modo que se elimine la mayor parte del tráfico que en la actualidad pasa por la travesía de San Rafael. «En las actuales fechas veraniegas el tráfico supera los 15.000 vehículos diarios, cifras muy por encima de otras vías como por ejemplo la propia circunvalación de Valladolid», aseguran.

Sin sentido

Las peticiones de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael no son compartidas por el secretario provincial del PSOE de Segovia y diputado nacional, José Luis Aceves. Aunque asegura respetar el movimiento que defiende liberar las autopistas de peaje para así desahogar de tráfico la travesía de San Rafael, insiste en que no es necesario que el Gobierno de España licite de manera inmediata la nueva concesión de la AP-6, AP-61 y AP-51. «Estamos en 2025. Faltan más de cuatro años, porque es en noviembre de 2029 cuando vence la actual concesión. ¿Han visto alguna vez que se haga una licitación de estas características cuatro años antes? Yo no lo he visto nunca en las administraciones», declaró.

«Se licita cuando vaya a llegar el momento», añadió el diputado socialista, para quien haber adjudicado la nueva concesión en 2019, diez años antes de que entrase en vigor, no habría tenido ningún sentido, aunque ese fuera el acuerdo entre España y la Comisión Europea. Así, Aceves también hizo referencia a que el Gobierno de España sí cumplió con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a fijar la fecha final de la actual concesión de las autopistas. La decisión del Gobierno central llegó en la primavera de 2020, cuando se estableció que la duración de la actual concesión sería finalmente de 30 años, por lo que se prolongará hasta el 19 de noviembre de 2029. La otra opción que se barajaba era que la concesión hubiera finalizado en 2024.

Por lo tanto, negó cualquier tipo de incongruencia e insistió en que es necesario «esperar al momento oportuno» para poder licitar la nueva concesión de las autopistas.

Por último, José Luis Aceves subrayó que el Partido Socialista ha defendido «siempre» que la actual concesión debe terminar en 2029 y, con ella, el sistema de peajes tan criticado por vecinos y empresas de Segovia, que consideran que el pago por viajar en carretera hasta la Comunidad de Madrid es un lastre que frena el crecimiento económico de la provincia.

«Se nos olvida que con el Partido Socialista en el Gobierno, el señor Borrell defendió que la conexión entre Madrid y Segovia debía ser una autovía. Llegó el señor Aznar a la Presidencia del Gobierno y, junto al PP de Segovia, aplaudieron con los orejas que hubiera una autopista. En Segovia tenemos una autopista de peaje por la ampliación de la concesión que hubo del túnel gracias al Partido Popular», finalizó Aceves.