Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia

La Policía Nacional investiga un robo cometido en al menos una vivienda del paseo Ezequiel González, en Segovia capital. Los hechos ocurrieron a mediados de ... agosto, cuando una o varias personas accedieron a un piso del centro de la ciudad y sustrajeron joyas que, según las primeras estimaciones de la víctima, estarían valoradas en varios cientos de miles de euros.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia ha confirmado el robo, así como la presentación de una segunda denuncia por parte de los propietarios de otro piso del mismo portal. Estos aseguran que los ladrones también entraron en su domicilio, aunque por el momento no echan en falta ninguna pertenencia.

La Policía, tras las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Policía Científica, no descarta ninguna hipótesis. En la vivienda asaltada no se han hallado las habituales marcas de silicona que algunas bandas organizadas utilizan para identificar pisos deshabitados durante varios días. La propietaria del piso no reside de forma habitual en la vivienda, ubicada en pleno centro de Segovia.

El robo del paseo Ezequiel González es uno de los pocos registrados este verano en la provincia, en contraste con otros años en los que se produjeron oleadas de asaltos a viviendas, como ocurrió en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre del año se han contabilizado una quincena de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones en Segovia capital, lo que representa una reducción del 40 % respecto al mismo periodo de 2024.