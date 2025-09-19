El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Maleza y suciedad en una de las repisas de la muralla de Segovia. Óscar Costa

Segovia

La restauración de la muralla prevé crear accesos para labores de mantenimiento

Un proyecto contempla la instalación de una escalera en la subida al Postigo que posibilite la limpieza rutinaria de las repisas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:24

Los tramos de la muralla de Segovia que se someterán al proyecto de rehabilitación financiado con fondos europeos presentan un estado de conservación desigual. Sin ... embargo, hay algunas características que comparte todo el trazado, como es la proliferación de la vegetación tanto en la parte interior como exterior del monumento, así como la existencia de «suciedad generalizada» o restos por el desprendimiento de materiales. Son problemas que pueden resolverse con la ejecución de simples labores de mantenimiento, una actuación que resulta compleja de llevar a cabo debido a la inaccesibilidad que presenta la fortificación en la mayoría de sus espacios. Por ello, la intervención de restauración contempla crear accesos y recorridos específicos para que los operarios puedan llevar a cabo tareas de limpieza con mayor asiduidad.

