La restauración de la muralla prevé crear accesos para labores de mantenimiento

Los tramos de la muralla de Segovia que se someterán al proyecto de rehabilitación financiado con fondos europeos presentan un estado de conservación desigual. Sin ... embargo, hay algunas características que comparte todo el trazado, como es la proliferación de la vegetación tanto en la parte interior como exterior del monumento, así como la existencia de «suciedad generalizada» o restos por el desprendimiento de materiales. Son problemas que pueden resolverse con la ejecución de simples labores de mantenimiento, una actuación que resulta compleja de llevar a cabo debido a la inaccesibilidad que presenta la fortificación en la mayoría de sus espacios. Por ello, la intervención de restauración contempla crear accesos y recorridos específicos para que los operarios puedan llevar a cabo tareas de limpieza con mayor asiduidad.

Las repisas de la muralla son las más afectadas por el crecimiento de maleza, lo que en la parte del Postigo del Consuelo se une al hallazgo de basura que daña la imagen del monumento. Por este motivo, el proyecto ha previsto algunas alternativas para mejorar la conservación de estos espacios de la ciudad de Segovia. La zona que más preocupa es la que va de la torre 19, que se inicia en el muro separador de la parcela que albergará el teatro Cervantes y la Huerta del Seminario; hasta la torre 21, donde finalizará el nuevo recorrido visitable que partirá del Postigo del Consuelo.

Una de las alternativas que se ha barajado para garantizar la accesibilidad es la apertura de una puerta en la subida al mirador del Acueducto, con el propósito de poder entrar de forma directa a la repisa. La idea rápidamente ha sido descartada «debido a la diferencia de cota entre el descansillo de la escalinata y la repisa». Además, es un tipo de operación que puede alterar la estabilidad de la muralla. Finalmente, los expertos se han decantado por la colocación de una escalera en la meseta de la escalinata que sube al Postigo del Consuelo para posibilitar el acceso a los recintos afectados por la maleza y suciedad.

La existencia de diferentes edificios adosados -fundamentalmente terrazas de viviendas- y muros de separación, que forman parte de fases de rehabilitación ejecutadas el pasado siglo, impiden además la realización de un recorrido continuado por la repisa para llevar a cabo las labores de mantenimiento. En este sentido, el proyecto de restauración propone la incorporación de una línea de vida con descuelgue vertical, que es un sistema de seguridad anticaídas compuesto por un anclaje con riel, en el lateral de las torres y en los muros que dividen los puntos de las repisas que se someterán a las actuaciones de conservación.