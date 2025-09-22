El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Roberto Moreno muestra un Bizum hecho para reservar. Antonio de Torre

«Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»

«Los que realmente quieren venir, no me ponen ninguna pega», dice el propietario de El Secreto de San Clemente sobre las fianzas para reservar mesa

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:23

El Secreto de San Clemente ha resuelto el enigma de las reservas fantasmas con su política de exigir un Bizum para mesas con más de ... seis comensales, un compromiso que oscila entre los 100 y los 300 euros según el número de sillas. «Es más rápido, las transferencias bancarias luego se pueden anular. Luego descontamos ese dinero de la factura final. Nos está funcionando muy bien», resume su propietario, Roberto Moreno, que ha encontrado el método para filtrar entre el cliente serio y el sospechoso. «No tengo ningún problema, solamente con aquellas personas que se les ve ya el plumero. En cuanto se lo dices, se echan atrás. Porque es lo que pasa, me reservan a mí, a ocho restaurantes más y van al que les apetece. Los que realmente quieren venir no me ponen ninguna pega».

