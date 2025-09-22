El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel que informa de una mesa reservada en un restaurante de Segovia. Óscar Costa

La hostelería de Segovia recurre a las fianzas contra las cifras récord de reservas fantasma

Segovia encabeza un estudio nacional sobre comensales que dan plantón a los restaurantes

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:20

La hostelería segoviana está ensayando métodos para protegerse de los 'no show' (no presentarse), las reservas fantasma, esos comensales que quitan una mesa de la ... circulación para luego dejar plantado al restaurante. Es una figura que ha proliferado tras la pandemia, sobre todo en el desembarco de madrileños en los puentes. El perfil de cliente que reserva en varios sitios a la vez para elegir a última hora según sople el viento. Una mala costumbre que hipoteca mesas grandes y causa un daño importante a los negocios. La plataforma The Fork Mananger sitúa a Segovia en cabeza de un estudio nacional con un 5% de reservas que finalmente no se materializan. Una realidad contra la que cada vez más locales, partiendo por los más grandes, están tomando medidas como cobrar un anticipo, bien sea a través de Bizum o de recoger la tarjeta de crédito para pasar una tasa si finalmente el comensal hace la bomba de humo. Una tendencia a la que cada vez se suman más cocinas, aunque hay aún muchas que tratan el tema con timidez y temen que el filtro reste clientela.

