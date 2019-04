Todos contra el alcalde más longevo de España Ricardo Díez, alcalde de Castillejo de Mesleón desde hace 55 años. / El Norte Ricardo Díez, regidor de Castillejo de Mesleón desde 1964, tendrá que competir con PSOE, Ciudadanos y Centrados CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 26 abril 2019, 11:51

A sus 89 años, el alcalde más longevo de España , Ricardo Díez Pascual, regidor de Castillejo de Mesleón (Segovia), vuelve a figurar en la candidatura municipal del Partido Popular por su pueblo. Ya dijo que, si se encontraba bien de fuerzas, volvería a intentar la reelección.

–¿Se presentará? –le preguntamos hace algo más de un año, con motivo de la concesión del título de Hijo Predilecto de la provincia.

–Siempre que me encuentre bien. Si estoy bien de salud me volveré a presentar porque creo que hago falta. Aquí, mire usted, hace falta una persona que disponga de tiempo y que tenga vocación de trabajar. Tal y como está la vida ahora, si no trabajamos, los pueblos acabarán quedándose vacíos –respondió.

El Boletín Oficial de la Provincia publicaba el miércoles su nombre como cabeza de lista del PP. Ha sido alcalde con Franco, con Suárez, con Calvo Sotelo, con Felipe González, con José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, pues cogió el bastón de mando en 1964... y hasta hoy.

Sin embargo, este año tendrá mucha competencia. Hay otros tres candidatos que pelearán por su silla. El 26 de mayo, los 145 vecinos, aproximadamente, de Castillejo de Mesleón podrán elegir entre el propio Ricardo Díez y los candidatos de PSOE, Susana de las Monjas, Ciudadanos, José Luis Benito Martín, y Centrados, José Ignacio Más Segurola. Si consigue volver a gobernar, el alcalde seguirá engrosando su récord.

Estas elecciones municipales deparan otras curiosidades. El alcalde de Navares de las Cuevas, Vicente Robisco, otro veterano de la política en el medio rural segoviano, volverá a optar a la reelección, pero esta vez bajo las siglas de Vox. Robisco cambia así el azul del PP por el verde de Vox, con la esperanza de que el partido de Santiago Abascal ponga una banderita en el mapa provincial. Robisco es un hombre especialmente beligerante con el problema de la despoblación, mal endémico en el nordeste de la provincia, comarca a la que pertenece su pueblo.

También cambia de colores María Cuesta, que en 2015 concurrió por Espirdo con Ciudadanos y ahora lo hará bajo las siglas del Partido Popular. Cosas que tiene la política y que, sin duda, sazonarán el proceso electoral de mayo.