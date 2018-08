Pulseras y abanicos contra las agresiones sexistas en las fiestas De izquierda a derecha: Raquel Martín, Jesús García, Sonia Martín, Marcos Rodríguez y Luis Senovilla. / M. R. Cuéllar se suma a la campaña 'No es no', cuya finalidad es el disfrute de las fiestas desde el respeto MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 24 agosto 2018, 23:44

El Ayuntamiento de Cuéllar, siguiendo la estela de otros consistorios de la provincia, ha decidido sumarse a la campaña 'No es no' con la que se pretende concienciar a la población y erradicar las agresiones sexuales, tal y como explicó la concejala de Cultura, Sonia Martín, quien además aprovechó la oportunidad para recordar que este año también han puesto en marcha la iniciativa 'Crecemos en valores', destacando los educativos, culturales y deportivos, a la que se une esta iniciativa creada especialmente para las fiestas.

'Crecemos en valores' ha trabajado un valor distinto cada mes del año, y para el mes de agosto se ha optado por la unión con la campaña 'No es no'. Se trata, según Martín, de una iniciativa social para la cual se han realizado pulseras y abanicos con el lema de la campaña. Este es el tercer año que la localidad cuenta en sus fiestas con pulseras identificativas, aunque hasta ahora llevaban impreso el lema 'Cuellaranos, a por ellos', tan representativo de las fiestas de la localidad, que en esta ocasión se ha cambiado por un 'No es no. Respeta'.

Para la elaboración de estas pulseras se ha contado un año más con la empresa Rodríguez Sacristán y como novedad con El Surtidor. La primera, según la concejala de Cultura, «es una empresa cuyos valores sociales corporativos entran dentro de los ideales de la sociedad que tenemos ahora, que lucha y colabora por las acciones de las zonas rurales y de su pueblo».

Por su parte, el Surtidor es una industria nueva, aunque detrás de ella, tal y como recordó Martín, se encuentra Tabuenca, que ha colaborado también año tras año en distintas iniciativas. Así, desde el Ayuntamiento han querido agradecer a ambas empresas su participación y colaboración «realmente desinteresada», que se extiende también a algunos de los programas de fiestas.

Para sumarse a la iniciativa, desde el Consistorio también se han elaborado unos abanicos de cartulina con la lectura 'No es no. Disfruta la fiesta desde el respeto' y que en su parte posterior incluyen la programación de las fiestas desde la apertura con el pregón, mañana a partir de las 19:30 horas, hasta el jueves en la medianoche.

Con ello, el objetivo es que «todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de agresión o se han visto en estas situaciones, se den cuenta de que no están solos, que desde Cuéllar les apoyamos». La concejala deseó al mismo tiempo que tanto cuellaranos como visitantes disfruten de las fiestas sin agresiones ni violencia y «de una forma más sana».

También agradeció el trabajo de toda la corporación, ya que aseguró que «ha sido una idea común a la que tenía que unirse este Ayuntamiento». Tras su intervención, llegó el turno del edil de Festejos, Luis Senovilla, quien recordó que no sólo es el 'No es no', sino también el surgimiento del movimiento 'MeToo' a nivel internacional, argumentando que en Cuéllar no se han producido agresiones de este tipo, una cuestión que no significa «que estemos ajenos». Por ello, señaló que hay que estar en alerta y a partir de ahora se iniciará una campaña «sobre todo educativa», además de social, pues a su juicio el respeto tiene que empezar en la educación.

Senovilla también explicó que el movimiento encajaba dentro de la campaña de valores que se inició en enero, por lo que estas iniciativas «de educación y respeto entraban dentro de ese contexto de nuestros valores». Al mismo tiempo, mostró su deseo de que no se produzcan agresiones y no haya nada que lamentar.

También tomó la palabra el concejal de Seguridad, Marcos Rodríguez, que a su vez es representante de la empresa Rodríguez Sacristán. Según éste, han aceptado la propuesta de Cultura gracias a una «muy buena iniciativa» y mostró su apoyo una vez más a que las acciones sociales en los municipios tengan un respaldo empresarial. Como edil, apuntó que en el pregón la seguridad será máxima, puesto que, además de Policía Local y Protección Civil, se contará con cuatro guardias de seguridad que «estarán pendientes de que no pase nada, que la gente pueda disfrutar y no tengamos que lamentar ningún incidente».

Por su parte, Raquel Martín, de El Surtidor, señaló que su empresa se encuentra muy comprometida, más teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la plantilla son mujeres. Por ello, se mostraron dispuestos a apoyar este tipo de causas, una campaña en la que «creemos realmente».

Por último, el alcalde, Jesús García, felicitó a las concejalías por su idea, recordando que en Cuéllar, aunque no ha ocurrido nunca una agresión de este tipo, «no estamos exentos». Igualmente, avanzó que no se descarta la inclusión de un punto informativo durante las fiestas, pero que en todo caso se cuenta con Policía Local, Protección Civil y numerosos efectivos de Guardia Civil que estarán alerta de cualquier incidente. Se han elaborado 10.000 pulseras en dos colores (rosa y morado) y 10.000 abanicos que se repartirán por los establecimientos hosteleros que este año han colaborado en la campaña 'Creciendo en valores', en las empresas colaboradoras, en el Ayuntamiento, plaza de toros y en la oficina de turismo.