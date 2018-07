«Es un pueblo humilde y chiquitito, pero a las fiestas vienen hasta autobuses» Belén del Caz, segunda por la izquierda, junto al rey, las damas y sus acompañantes. / El Norte La joven Belén del Caz será coronada mañana reina de esta edición, una oportunidad «para agradecer al pueblo todo el cariño que me ha dado estos 18 años» M. R. Gomezserracín Jueves, 19 julio 2018, 14:25

Hoy ya están de víspera y mañana por la noche llegará su momento. El de Belén del Caz Maroto, reina de las fiestas de Gomezserracín de este año, que será coronada en la plaza junto con el rey, Diego Puertas Muñoz. También estarán las damas Nerea del Caz Pinilla, Paula Sanz Sanz, Alba del Caz Maroto y Andrea Arranz Osoro, y los acompañantes Alejandro Gómez del Caz, Mario Pinilla Arranz y Óscar Mejías de Frutos.

–¿Qué significa ser la reina de las fiestas de su pueblo?

–Es un honor porque es algo que solo ocurre una vez en la vida. Reina solo se puede ser cuando tienes 18 años y eres quinta, y es un honor porque para mí es una oportunidad para poder agradecer al pueblo todo el cariño que me da y me ha dado durante estos 18 años. Con ello se lo podré agradecer de alguna manera y se lo podré decir delante de todo el mundo. Es muy emocionante.

–¿Cómo se realiza la elección de los reyes, damas y acompañantes?

–Se elige entre los quintos. La alcaldesa nos dijo que lo hiciéramos como nosotros quisiéramos, por votación, sorteo… Nos llevamos muy bien y sabíamos que no iba a haber problema. Lo hicimos por sorteo para que fuera más justo y tuvimos la suerte mi compañero Diego y yo.

–¿Cuál es su papel dentro de las fiestas?

–En parte somos los representantes de la juventud y acudimos a determinados actos de forma oficial. El viernes quedamos todos con la Corporación del Ayuntamiento para cenar. Después nos vienen a buscar en coche a casa, ya vestidos de gala. Llegaremos a la plaza y nos estará esperando todo el pueblo. Subiremos al escenario, donde nos coronan, nos ponen las bandas y tendremos que decir unas palabras de agradecimiento. Además el domingo, que es el día de La Magdalena, vamos a misa y a la procesión. También nos encargamos de la ofrenda floral a la Virgen.

–A nivel personal, ¿qué actividades destacaría de las fiestas?

–A mí, como habitante de Gomezserracín, me emociona mucho el pregón y el momento en el que están dando ya el paso a las fiestas, y más aún si el pregonero es una persona del pueblo. Un año lo dieron los miembros del equipo de fútbol de la localidad y fue muy emocionante. Es un momento muy cortito, pero te emociona mucho. Luego las orquestas también, porque son muy buenas.

–¿Las fiestas de Gomezserracín están de moda?

–Sí, sí. Las fiestas son una cita marcada en el calendario de toda la comarca. Hasta Gomezserracín viene gente de muchos sitios y es algo que tienen como un evento especial, lo que también entiendo. Vienen autobuses, como si fuera una ciudad grande, y es un pueblo muy humilde, muy chiquitito, pero es bastante acogedor.

–¿Cuál cree que será su momento más especial?

–Creo que el viernes, cuando me den el micrófono y tenga que decir unas palabras. Será un momento que llevo esperando todo el año, porque ha sido un año duro y me he sentido muy acogida por el pueblo y quería agradecérselo. Es la oportunidad que tengo para decirles a los vecinos que les llevo en el corazón y que me han apoyado muchísimo.

–¿Cuál es la participación de las peñas dentro de las fiestas?

–Son un pilar muy importante, hay muchas actividades gracias a ellas, aunque algunas no aparezcan en el cartel porque se preparan con menos tiempo, pero juegan un papel destacado. Si no hubiera peñas en Gomezserracín, no se harían muchas actividades.

–¿Cómo cuáles?

–Por ejemplo, la peña El Avispero hace todos los años una cervezada, una serie de juegos en los que nos unimos todo el pueblo y nos reímos y divertimos muchísimo. Es el viernes y también sirve como inicio de las fiestas. Son muy divertidos.

–¿Qué le diría al resto de los vecinos de la provincia para que se acercaran hasta la localidad estos días?

–Que es una fiesta sobre todo acogedora, muy divertida, muy juvenil pero con actividades para todo el mundo. Nadie se va a sentir discriminado porque hay cosas para todos los públicos. Yo la definiría como la fiesta más esperada del año, no solo para los habitantes de Gomezserracín, sino también para mucha gente más.