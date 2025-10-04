El PSOE tacha de «ridícula» la subvención de la Diputación para equipamiento deportivo

El Norte Segovia Sábado, 4 de octubre 2025, 08:50 Comenta Compartir

El grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Diputación de Segovia ha manifestado su «rotundo descontento» con la reciente resolución de la convocatoria de subvenciones en especie para la dotación de mobiliario o equipamiento deportivo, dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes. La principal bancada en la oposición de la institución provincial lamenta que «la primera convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para este fin haya resultado ser una gestión fallida que deja en la cuneta al 85% de los solicitantes», según ha declarado el portavoz de la formación, Máximo San Macario.

Según argumenta el diputado, de las 162 solicitudes recibidas, solo se han concedido 22 ayudas. Dicho de otro modo, se han denegado las peticiones a 140 entidades locales, y de ellas tres fueron inadmitidas.

«Nos encontramos ante el enésimo ejemplo de la mala praxis y la falta de rigor en la gestión de la Diputación», ha criticado el portavoz socialista. «Han querido aparentar transparencia y buen hacer al pasar de un sistema de concesión a dedo -como se hacía hasta ahora con el material deportivo- a una supuesta concurrencia competitiva, pero el resultado es patético», incide en su queja San Macario, quien lamenta que la convocatoria ha carecido de un estudio serio previo y de un análisis sobre las necesidades reales de equipamiento deportivo en la provincia segoviana.

«Mal sacada y no estudiada»

El hecho de que solo se hayan admitido 22 demandas es, para el representante del PSOE en la Corporación que preside Miguel Ángel de Vicente, la consecuencia de convocar «una subvención tan ridícula como esta, mal sacada y no estudiada», en alusión a los 35.000 euros asignados para los 226 pueblos y entidades locales, lo que equivale a una media de 154 euros de ayuda por población.

El grupo socialista recrimina al equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Segovia «la escasa dotación y la deficiente planificación» de la ayuda, lo que, a juicio de Máximo San Macario, «ha frustrado las expectativas de un gran número de pequeños municipios, justo en el momento en que se buscaba mejorar las dotaciones de mobiliario e instalaciones deportivas en el medio rural».

El diputado provincial del PSOE exige a la institución «un cambio de rumbo en su política de ayudas, con un compromiso real de inversión planificada y suficiente que responda a las necesidades de la provincia, en lugar de generar falsas expectativas con convocatorias con resultados tan restrictivos».