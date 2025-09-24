El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Moral, diputado de Deportes, y Marcelino Maté, presidente de la RFCyLF. Antonio de Torre

La Federación denuncia a la Superliga de Segovia

Marcelino Maté arguye ante la Dirección General de Deportes de la Junta que la competición no está registrada y debe asegurar a sus jugadores

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:29

El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, Marcelino Maté, no se caracteriza por asumir derrotas. Su tensa relación con una treintena ... de clubes segovianos pareció saltar por los aires en una reunión tensa celebrada a principios de enero que pretendía acercar posturas sobre semanas de reivindicaciones en los campos de la provincia –sobre a rigidez federativa en la aplicación de sanciones, desde incomparecencias al criterio de no poder repetir técnicos en la misma cantera– pareció marcar un punto de no retorno. De ahí nació la Superliga, una competición creada por esos clubes que querían dejar el fútbol federado con la garantía organizativa de la Diputación de Segovia. La Federación, sin moverse un ápice de sus postulados, dejó hacer sin esconder su poder de fuego real. Al final, el órdago se quedó unos meses después en un envite, pues solo entró el fútbol sala. Y Maté, aunque ha conservado el fútbol, al menos por una temporada más, ha dejado claro que hará lo que esté en su mano para acabar con el bulto que cuestiona su organismo. Lo probó con la publicación ayer con una carta remitida a la Dirección General de Deportes, a la que pide, en esencia, que tome cartas en el asunto para parar una competición que, a su juicio, incumple la normativa autonómica.

