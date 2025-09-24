La Federación denuncia a la Superliga de Segovia

El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, Marcelino Maté, no se caracteriza por asumir derrotas. Su tensa relación con una treintena ... de clubes segovianos pareció saltar por los aires en una reunión tensa celebrada a principios de enero que pretendía acercar posturas sobre semanas de reivindicaciones en los campos de la provincia –sobre a rigidez federativa en la aplicación de sanciones, desde incomparecencias al criterio de no poder repetir técnicos en la misma cantera– pareció marcar un punto de no retorno. De ahí nació la Superliga, una competición creada por esos clubes que querían dejar el fútbol federado con la garantía organizativa de la Diputación de Segovia. La Federación, sin moverse un ápice de sus postulados, dejó hacer sin esconder su poder de fuego real. Al final, el órdago se quedó unos meses después en un envite, pues solo entró el fútbol sala. Y Maté, aunque ha conservado el fútbol, al menos por una temporada más, ha dejado claro que hará lo que esté en su mano para acabar con el bulto que cuestiona su organismo. Lo probó con la publicación ayer con una carta remitida a la Dirección General de Deportes, a la que pide, en esencia, que tome cartas en el asunto para parar una competición que, a su juicio, incumple la normativa autonómica.

La Superliga de Segovia dará comienzo el este fin de semana con nueve competiciones, en las que concurre un total de 104 equipos. Salvo una pequeña liga con cinco equipos de fútbol femenino, el resto son de fútbol sala: senior masculino (16), senior femenino (6), cadete (12), infantil (11), alevín (12), benjamín (18) y prebenjamín (18). Empezará, a priori, con el fútbol sala femenino; el resto, lo hará el 4 de octubre. Tras impulsar la separación, la mayoría de los clubes de fútbol no concurrieron –apenas se inscribió inicialmente una decena que después se cayó– y siguen en el fútbol federado. Ni siquiera la conquista del fútbol sala fue plena, pues la Federación mandó una carta avisando a los clubes que militan en categoría nacional como San Cristóbal, Valverde y Segosala, de los riesgos de competir con sus marcas en la nueva competición, impidiéndolo en la práctica y forzando a esos grupos a buscar otro encaje. Síntomas de que Maté no iba a propiciar un divorcio amistoso que ahora se han multiplicado.

El escrito que hizo público la Federación aspira a ·dejar constancia escrita» de la conversación telefónica que su presidente mantuvo con la Dirección General de Deportes el 17 de septiembre, al entender que los hechos que denuncia «revisten la suficiente entidad». El presidente recurre a las bases de la Superliga en la que la competición se define a sí misma como registrada en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León. Y argumenta a través de sus correos electrónicos con esta entidad la respuesta que recibió a sus preguntas al respeto, concluyendo que «no hay inscrita ninguna entidad ni con esa denominación ni parecida». En base a ello, Maté analiza que «lo que pretende [la Superliga], para ganar adeptos y afiliados, es hacer creer que es una asociación completamente legal y perfectamente constituida, pero por otro lado no inscribirla en el Registro al objeto de evitar hacer público el nombre de sus dirigentes con las consecuencias que ello puede conllevar».

También trata de tumbar otro aspecto de las bases de la competición, el punto en el que sitúa como «aconsejable» que los clubes provean de un seguro de responsabilidad civil «a sus entrenadores, delegados y directivos. Contra ello, la Federación argumenta la ley regional de actividad física y deportiva en vigor para elevar el consejo a la categoría de obligación y para esgrimir que solo las instituciones públicas o federativas pueden asumir esta competencia. «El aseguramiento es responsabilidad del titular de la competición, no de los participantes». Con esos argumentos, pide a la Junta «verificar de forma expresa y pública la inexistencia de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas», requerir formalmente a los promotores de la Superliga el cumplimiento de «obligaciones legales» como la suscripción de los seguros y, en última instancia pide «tutela, inspección y, en su caso, sanción» en «aras de salvaguardar la seguridad, integridad y derechos de los menores y demás participantes». Maté ha esperado a la semana en la que debía echar a rodar el balón para echar su órdago. Veremos si lo gana o también queda en envite.