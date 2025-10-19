El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista de viviendas de la Calle Real de Segovia, y en el círculo, el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves. De Torre

Un PSOE en clave electoral arremete contra la Junta por su «boicot» a la ley de vivienda

El secretario general del Partido Socialista en Segovia, José Luis Aceves, insta al PP a declarar en la capital y otros municipios zonas tensionadas para el alquiler

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:39

Comenta

La vivienda ha acaparado el foco del debate en el comité provincial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebrado este sábado en Palazuelos de Eresma, ... al que han acudido cerca de un centenar de delegados. El secretario general de las siglas segovianas y diputado nacional, José Luis Aceves, ha defendido las propuestas contenidas en la resolución, la cual insta a la Junta de Castilla y León a tomar «medidas concretas y urgentes» para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna. Esa reclamación inspira las actuaciones más específicas, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la capital y en aquellos municipios que lo soliciten, con el fin de aplicar el índice de precios de referencia y las bonificaciones fiscales previstas en la ley.

