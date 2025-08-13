El PSOE acusa al PP de la Diputación de «agotamiento político» y «clientelismo» en su gestión Máximo San Macario señala incumplimientos en la puesta en marcha de los parques de bomberos

El Norte Segovia Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:25

El portavoz del Partido Socialista en la Diputación de Segovia, Máximo San Macario, ha realizado el balance anual del trabajo de su grupo en la institución provincial, asegurando que la labor desarrollada «ha evidenciado que el proyecto del Partido Popular para Segovia está agotado y sigue basado en el clientelismo y la propaganda como pilares fundamentales». San Macario ha subrayado que la mayoría de los proyectos de gran calado que ejecuta la Diputación «son posibles gracias a inversiones del Gobierno de España y fondos europeos, que el PP intentó boicotear en Bruselas».

El dirigente socialista ha destacado como eje central de su labor el «acompañamiento y apoyo» a alcaldes, concejales del PSOE en toda la provincia, estén en el gobierno o en la oposición. «Tratamos de ser ese bastón en el que apoyarse en el día a día municipal», ha afirmado. El portavoz ha puesto como ejemplo el apoyo a municipios sin distinción de color político, como en Navas de Oro, donde respaldaron la reclamación para contar con un comedor escolar que ahora presta servicio a toda la comarca.

En el apartado de fiscalización, San Macario ha explicado que su grupo ha revisado casi 40.000 asientos de registros de la Diputación y de Prodestur, «uno a uno y de forma rudimentaria, a papel y lápiz», debido a que el presidente provincial les niega el acceso digital, «algo que sí se concede a la oposición en otras administraciones». Ha calificado esta situación de «falta de respeto político y personal» y de «ausencia de transparencia injustificable».

Entre los «incumplimientos» del PP, ha citado la ausencia de bomberos profesionales que atiendan al Nordeste de Segovia en menos de treinta minutos «pese a más de cinco años de promesas sobre parques provinciales que siguen sin estar operativos». También ha criticado la falta de avances en el programa de depuración de aguas residuales, con «solo una planta en funcionamiento» y un ritmo de ejecución que, según el socialista, podría alargar su cumplimiento más de dos décadas.

San Macario ha recordado que ya criticaron una «sobretasa» de más de un millón de euros que la Diputación cobra a los ayuntamientos por la gestión de tributos, afirmando que «siguen cobrándoles de más y aprovechándose injustamente de los pueblos a los que dicen ayudar».

Finalmente, ha acusado al área de Cultura de practicar «políticas clientelares» mediante ayudas «a dedo» a asociaciones, colegios y ayuntamientos, con un criterio de reparto basado «únicamente en la voluntad política del diputado de Cultura».