«Tenemos un Gobierno de la nación que sabotea a la provincia de Segovia»

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha hecho un balance positivo de sus dos primeros años de su segundo mandato ( ... 2023-2027) al frente de la institución provincial. Acompañado de doce de sus catorce diputados (Javier Figueredo y Pilar Martín estaban ausentes por motivos personales), De Vicente defendió un estilo de gobierno «de hechos, no de humo», comprometido con la ejecución real y con el propósito de transformar la provincia «desde el rigor, la cercanía y el trabajo en equipo». Durante su intervención, el presidente provincial subrayó que la mayoría absoluta de la que disfruta el PP en la Diputación no es solo numérica, sino también un mandato claro para atender a los vecinos y garantizar un gobierno estable.

Afirmó que uno de los pilares de su gestión ha sido la estabilidad institucional, iniciada ya en su primer mandato de 2019, cuando el contexto político estaba marcado por la fragmentación y la irrupción de nuevos partidos. Esa estabilidad, explicó, ha permitido a la Diputación avanzar «con paso firme sin que ello supusiera renunciar a una gestión ambiciosa». Muestra de ello, aseguró, han sido los presupuestos provinciales de este mandato, que han superado los 90 millones de euros. El de 2025, además, sin la necesidad de recurrir a préstamos bancarios, algo inédito en la historia reciente de la institución.

El presidente destacó también la estrecha colaboración con la Junta de Castilla y León a través de un compromiso institucional liderado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Gracias a esa alianza, cifró en más de 42 los millones de euros para proyectos de interés provincial, como infraestructuras viarias, redes de agua, centros sociales, carreteras o residencias. Según De Vicente, estas sinergias han permitido generar empleo, fomentar el emprendimiento, fortalecer la cohesión territorial y ofrecer oportunidades para frenar la despoblación en el medio rural.

En contraposición a esta cooperación regional, el presidente provincial lamentó la falta de implicación del Gobierno central. «Tenemos un Gobierno de la nación que sabotea a la provincia de Segovia», aseguró. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de generar desigualdades entre territorios, no reforzar la financiación local y mantenerse ajeno a las necesidades de la provincia. «Lamentamos que el Gobierno de España no muestre ese mismo interés. Podrían hacerse muchísimas cosas más», dijo.

Para el presidente de la institución, el gran proyecto de este mandato es el nuevo Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEIS), al que calificó como «la gran apuesta para la provincia». Este servicio cuenta ya con una inversión superior a los 8 millones de euros. Los parques de Palazuelos de Eresma y Boceguillas están concluidos, el parque móvil ya ha sido recepcionado y los procesos de selección de personal avanzan. Actualmente, el servicio dispone de un director técnico, dos sargentos y once cabos, y tras el verano comenzarán la formación 24 agentes para completar la plantilla. El objetivo, indicó el presidente, es prestar un servicio eficaz, coordinado y de calidad, especialmente adaptado al medio rural. La idea es que pueda estar operativo a comienzos de 2026.

Más allá del SPEIS, De Vicente repasó una batería de medidas que a su juicio reflejan «una política integral al servicio de los municipios». Entre ellas destacó la venta de acciones de la sociedad Quinta Real, la ejecución del plan bianual de sostenibilidad con más de 6 millones de euros de inversión y la aplicación del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales (PAIM), que ha permitido movilizar 18 millones en obras esenciales, alcanzando un total de más de 24 millones sumando la aportación de los ayuntamientos.

En el ámbito de los servicios sociales, la Diputación ha ejecutado un acuerdo marco de casi 18,5 millones y ha remodelado residencias por valor de 2,6 millones, avanzando hacia un nuevo modelo de atención centrado en la persona, con unidades de convivencia. En infraestructuras, se han invertido 3,5 millones en carreteras, 6,9 millones en cohesión territorial, 1,2 en colegios rurales, 1,3 millones en rehabilitación de viviendas y 5,7 millones en depuración de aguas. A esto se suma un protocolo de renovación de redes hídricas (tanto de alta como de baja presión), con un presupuesto previsto de casi 10 millones de euros que se extenderá más allá del actual mandato.

En materia de empleo, De Vicente declaró que la institución provincial ha impulsado más de 150 contrataciones con un presupuesto de 3,5 millones, y ha generado cerca de 200 plazas adicionales a través de programas propios, con una inversión cercana a 3,35 millones. También se han destinado 300.000 euros a la mejora de la cobertura TDT en el medio rural, otros 300.000 a reactivar el comercio local y 200.000 más a facilitar el desarrollo urbanístico de los municipios. En este sentido, destacó la creación de una nueva área de desarrollo económico que gestiona ayudas por más de 300.000 euros tanto para empresas como para ayuntamientos. En cuanto al patrimonio, sobresale la musealización de las termas romanas de Confluenta, con una inversión cercana a 1,9 millones, así como los proyectos turísticos en las zonas de las Hoces del Duratón y Riaza, con una dotación de 2,2 millones.

La transformación digital de la provincia es otro de los hitos remarcados. Bajo el programa 'Segovia Provincia Digital', se ha desplegado tecnología en los 208 ayuntamientos, invirtiendo más de 1,7 millones en sedes electrónicas y oficinas de atención al ciudadano. En el plano cultural, se han ejecutado más de un millar de actividades en dos años con una inversión que supera los 7,2 millones. En el ámbito deportivo, se han destinado 400.000 euros a clubes rurales y más de 950.000 euros a escuelas deportivas y actividades sociales, organizando 1.361 módulos formativos.

Durante su discurso, el presidente también abordó la renovación interna de la plantilla de la Diputación, celebrando el avance del relevo generacional. «Estamos adaptando la RPT a las nuevas responsabilidades. Es un paso decisivo para garantizar un futuro seguro y adaptado a los nuevos retos», afirmó. Miguel Ángel de Vicente cerró su intervención con un mensaje claro: el 79% de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura ya se han cumplido, y el resto se ejecutará «con rigor, pasión y sin vender humo». Rechazó los anuncios vacíos y defendió una gestión realista: «Yo tengo un defecto, y es que cuando planifico, no me gusta dejarlo en un cajón. Aquí no vendemos humo. Pretendemos crear realidades, y esa creación solo se puede hacer desde la construcción en equipo».