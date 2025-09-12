El proyecto de La Choricera se salva de las «trabas» del Ministerio de Transportes

El informe desfavorable del Ministerio de Transportes a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que impulsa el Ayuntamiento de Segovia para ... habilitar el recinto ferial entre el edificio CIDE y el acuartelamiento de Baterías no tendrá efectos sobre los cambios urbanísticos que se tramitan al otro lado de la carretera de San Rafael. Así lo confirma el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, quien precisa que los requerimientos del departamento que dirige Óscar Puente no alcanzan a la iniciativa promovida por particulares para permitir que La Choricera pueda albergar varios mercados, un centro de interpretación del Camino de Santiago, un espacio para cine y dos escenarios para grandes conciertos. Tampoco existe afección alguna a los planes de desarrollar un parque de medianas superficies entre la autopista, la SG-20 y el centro comercial Luz de Castilla.

Ambos expedientes discurren por vías separadas. El primero, de iniciativa municipal, persigue encajar el uso ferial en el entorno del CIDE; el segundo, impulsado por propietarios privados, apunta a ampliar los usos del inmueble industrial para desarrollar el proyecto 'La Choricera: Mercado Central'. Urbanismo recalca que el informe ministerial se ciñe al ámbito del CIDE y que, por tanto, no condiciona la tramitación específica de La Choricera.

En este último caso, el Ayuntamiento tiene en marcha una modificación parcial del PGOU que se encuentra en fase inicial. Se están recabando los informes sectoriales preceptivos, entre ellos el de Carreteras, que deberá pronunciarse sobre la posible creación de un nuevo acceso desde la rotonda situada junto a las gasolineras Shell. El procedimiento administrativo -aprobaciones, exposición pública y dictámenes- puede prolongarse hasta un año, de modo que la entrada en vigor de los nuevos usos no se prevé antes de 2026.

Hasta que el cambio urbanístico no sea efectivo, La Choricera no puede acoger conciertos ni actividades masivas. De hecho, los anuncios realizados en 2024 -con nombres como Leiva, Fito, Robe o Marea sobre la mesa- no han tenido continuidad y actos previstos como el de Los Zigarros finalmente se suspendieron. La razón es estrictamente urbanística: el PGOU vigente no permite aún ese tipo de eventos en el edificio.