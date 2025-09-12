El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Obras ejecutadas en las últimas semanas en La Choricera. Antonio de Torre

Segovia

El proyecto de La Choricera se salva de las «trabas» del Ministerio de Transportes

Urbanismo sostiene que la modificación puntual del PGOU para esta zona de la ciudad sigue un camino independiente al del recinto ferial

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:22

El informe desfavorable del Ministerio de Transportes a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que impulsa el Ayuntamiento de Segovia para ... habilitar el recinto ferial entre el edificio CIDE y el acuartelamiento de Baterías no tendrá efectos sobre los cambios urbanísticos que se tramitan al otro lado de la carretera de San Rafael. Así lo confirma el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, quien precisa que los requerimientos del departamento que dirige Óscar Puente no alcanzan a la iniciativa promovida por particulares para permitir que La Choricera pueda albergar varios mercados, un centro de interpretación del Camino de Santiago, un espacio para cine y dos escenarios para grandes conciertos. Tampoco existe afección alguna a los planes de desarrollar un parque de medianas superficies entre la autopista, la SG-20 y el centro comercial Luz de Castilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  3. 3

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  4. 4

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  7. 7

    El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito
  8. 8

    Las obras de la VA-20 obligan a Emilio Barrul a marcharse: «Sé que me tendré que ir, pero no cuándo»
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  10. 10

    El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El proyecto de La Choricera se salva de las «trabas» del Ministerio de Transportes

El proyecto de La Choricera se salva de las «trabas» del Ministerio de Transportes