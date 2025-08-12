El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 5.000 personas evacuadas hasta ahora en León por el incendio de Molezuelas de la Caballeda
Estado del embalse de El Tejo el pasado mes de julio. Eduardo Redondo

Prodestur confirma que el agua de El Espinar es apto para el consumo

Durante los últimos días los vecinos han detectado cierta turbidez

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 12 de agosto 2025, 18:05

El Ayuntamiento de El Espinar ha informado que, en los últimos días, el agua de algunos suministros de San Rafael, El Espinar y La Estación ha podido presentar cierta turbidez. El fenómeno se debe, según el Consistorio espinariego, al bajo nivel del embalse de El Tejo, que arrastra sedimentos, y al alivio del embalse del Vado de las Cabras, actualmente al máximo de capacidad, cuyo sobrante remueve el agua.

El Ayuntamiento, no obstante, ha subrayado durante las últimas horas que los análisis oficiales, realizados el 6 de agosto y emitidos por Prodestur el día 11, confirman que el agua es apta para el consumo humano y cumple la normativa vigente, sin adición de productos químicos. El gobierno municipal explica que desde el pasado viernes las potabilizadoras de Gudillos están en funcionamiento, lo que favorece la recuperación de la claridad del agua. También se han realizado pruebas de suministro desde el embalse de Puente Alta a través de la Confederación Hidrográfica del Duero y se espera que el agua de Revenga pueda llegar a partir de la próxima semana.

Mientras tanto, el Ayuntamiento pide a los vecinos atender solo a fuentes oficiales y mantener un uso responsable del agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  6. 6

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  7. 7 Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough
  8. 8 Buscarán a la desaparecida hace una semana en zonas de maleza al sur del Carrión
  9. 9

    Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos
  10. 10 Las llamas reavivan la pesadilla en Congosta y Ayoó: «Estamos igual que cuando pasó en la Culebra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Prodestur confirma que el agua de El Espinar es apto para el consumo

Prodestur confirma que el agua de El Espinar es apto para el consumo