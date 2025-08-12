Prodestur confirma que el agua de El Espinar es apto para el consumo Durante los últimos días los vecinos han detectado cierta turbidez

El Ayuntamiento de El Espinar ha informado que, en los últimos días, el agua de algunos suministros de San Rafael, El Espinar y La Estación ha podido presentar cierta turbidez. El fenómeno se debe, según el Consistorio espinariego, al bajo nivel del embalse de El Tejo, que arrastra sedimentos, y al alivio del embalse del Vado de las Cabras, actualmente al máximo de capacidad, cuyo sobrante remueve el agua.

El Ayuntamiento, no obstante, ha subrayado durante las últimas horas que los análisis oficiales, realizados el 6 de agosto y emitidos por Prodestur el día 11, confirman que el agua es apta para el consumo humano y cumple la normativa vigente, sin adición de productos químicos. El gobierno municipal explica que desde el pasado viernes las potabilizadoras de Gudillos están en funcionamiento, lo que favorece la recuperación de la claridad del agua. También se han realizado pruebas de suministro desde el embalse de Puente Alta a través de la Confederación Hidrográfica del Duero y se espera que el agua de Revenga pueda llegar a partir de la próxima semana.

Mientras tanto, el Ayuntamiento pide a los vecinos atender solo a fuentes oficiales y mantener un uso responsable del agua.