Las primeras consultas en el Hospital de Segovia tardan un mes y medio más que antes de la covid

Los segovianos que se citan con el especialista tardan ahora, de media, 43 días más en visitar al médico de turno que antes de la ... pandemia del coronavirus. No ocurre en todos los servicios, aunque hay algunos que acumulan unos retrasos y una lista de pacientes pendientes de acudir al Complejo Asistencial Universitario que doblegan las mejorías experimentadas por otros gracias a los refuerzos de personal, a la fidelización de residentes que acababan su etapa de formación, así como a las peonadas y turnos de noche y a los conciertos con la sanidad privada; aunque la externalización está más enfocada a recortar las esperas quirúrgicas que se aguardan para pasar por quirófano.

Se junta la alta demanda que arrastran ciertas unidades, como ocurre por ejemplo en Traumatología, Oftalmología, Cardilogía u Otorrinolaringología, con una cartera de consultas pendientes por encima del medio millar, con equipos que se quedan cortos de profesionales, a pesar de los intentos de captación de los responsables de la gestión sanitaria. Hay áreas hospitalarias que se consideran de difícil cobertura. Anestesiología es un botón de muestra de ello. La cadena de los cuidados que brinda el sistema público a los ciudadanos ve truncado su engranaje cuando una de las piezas se atasca. Una mayor tardanza en las citaciones con el especialista se refleja en el resto del proceso, incluido el consiguiente retraso en ser operado, en caso de ser necesaria la intervención quirúrgica del enfermo.

En general, los últimos datos conocidos publicados por la Consejería de Sanidad ponen de manifiesto un aumento de los pacientes que engrosan la lista de espera para pasar por primera vez por las consultas de los especialistas del Hospital General de Segovia. Son estadísticas fechadas a finales del pasado septiembre. En ellas, la Administración regional indica que había cerca de 12.000 personas aguardando. Nueve de cada diez figuran en la cartera de citaciones pendientes como consecuencia de la propia organización de los recursos de los que disponen las unidades. Este grupo está preparado para ser llamado y atendido en cualquier momento.

Los números difundidos por Sanidad al final del tercer trimestre detallan que había 11.907 usuarios a la espera de una primera consulta en el complejo hospitalario de referencia en la provincia. Son 912 más que los que había registrados en el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, por lo que en un año ese listado de citaciones pendientes ha crecido un 8,2%.

Si la comparación se retrotrae a 2019, justo antes de que irrumpieran las oleadas de infecciones de la pandemia del coronavirus, se observa un progresivo aumento de las visitas al especialista que se retrasan. Al término del mes de septiembre de aquel año había en total 7.164 pacientes con la cita demorada. En la actualidad hay 4.743 más que entonces, lo que significa que hay un 66% más de afectados por las esperas para acudir a una consulta hospitalaria.

Tal volumen a mayores se nota en los tiempos y cómo se han ido alargando. Al acabar el tercer trimestre de este curso, la demora media de un segoviano en acudir al hospital a ver al especialista se estiraba hasta los 81 días, motivado sobre todo por los retrasos en unas áreas muy concretas: Oftalmología, Cardiología y Rehabilitación. Son ocho jornadas más que lo que se prolongaba la espera media de entre todos los servicios en el mismo periodo de 2024, y casi un mes y medio más que los 38 días que se tardaba en pasar por médico antes de que la covid-19 desmontase la atención hospitalaria conocida hasta entonces.

Y es que no todas las especialidades se portan igual. Las hay que aceleran las citaciones, como se desprende de las estadísticas que difunde la Consejería de Sanidad a través del portal 'on-line' Salud Castilla y León.

Qué especialidades reducen las esperas

Alergología hunde los tiempos de espera pasando de 76 a once días de media, lo que se refleja en los segovianos que aguardan la visita al profesional, que baja de 731 a 157 en solo doce meses. Mejor incluso que antes de la pandemia.

El mismo camino recorre el departamento de Anestesiología y Reanimación, uno de los que suele tener difícil cobertura de galenos. El recorte a la lista de pacientes no es tan llamativo, pero en doce meses ha logrado rebajar el volumen de consultas pendientes de 318 a 287. La curva que traza la evolución desde antes de la covid-19 es más constante en el descenso de las visitas demoradas, que en seis años se sitúa en el 32,7%.

Otro ejemplo de mejoría en el periodo que va de septiembre de 2024 al mismo mes del actual 2025 es Ginecología. Aunque aún se sitúa por encima de los datos que se registraban justo antes de la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus, la nómina de segovianos que aguardaban pasar por la consulta del especialista se ha reducido en el último año en un 44,4%. De 454 a 252 citaciones acumuladas. Y la tardanza media se ha recortado en seis días hasta quedarse en quince.

Alergología es la que presenta una evolución anual más favorable ya que ha recortado su cartera de citas pendientes en casi 600 pacientes

En Nefrología pueden presumir también de dilatar menos la espera de los segovianos que han de visitar por primera vez al especialista. Veintisiete personas estaban en la lista al inicio del trimestre con el que el ejercicio pone el cierre, menos de la mitad de las que aguardaban cita a esas mismas alturas del calendario de 2024. La demora media cae a trece días, diez menos que un año antes y cinco menos que en los preámbulos de la pandemia.

El área de Neumología se suma a esta relación de especialidades que han mejorado sus tiempos de atención, una actividad que tiene su reflejo en la cantidad de primeras visitas en cartera. De las 262 de las que daban cuenta las cifras de la Consejería de Sanidad al acabar el tercer trimestre del año pasado ha pasado a 116 doce meses después. Es una disminución del 55,7%. La tardanza media se queda en doce días, diecisiete menos que doce meses atrás y 44 menos que en 2019.

Otro de los descensos importantes en las esperas lo protagoniza el servicio de Neurología, que casi reduce a la mitad la bolsa de consultas pendientes de un año a otro. Este departamento ha comenzado a recorrer la recta final del presente 2025 con 370 pacientes aguardando la citación, 356 menos que en 2024. Sin embargo, es de las áreas que funcionaban mejor antes de que se desatara la pandemia de la covid-19. Al menos en la cantidad de consultas acumuladas; si bien los tiempos se han acelerado. Hace seis años tardaban en concertar la visita cincuenta días; el pasado curso subió a 76, pero al acabar el tercer trimestre del ejercicio actual esa demora media se ha recortado a 39 jornadas.

Reumatología se une a esta nómina de especialidades que ha ido mejorando la gestión de las esperas para pasar por la consulta. Según recoge la información de la Administración regional, ha rebajado en un día la tardanza media de esa citación a lo largo del último año -de 37 a 36-. Más llamativo es el descenso logrado en la relación de segovianos que estaban pendientes de ir al Hospital General Universitario: de 89 a 47.

Traumatología, por su parte, acumula una de las bolsas más abultadas de visitas al especialista que se retrasan; pero el equipo ha limado la lista en los últimos doce meses. Ha dado de baja a 123 pacientes, lo que supone un descenso del 8% entre el tercer trimestre del pasado año y el del actual que ahora encara su recta final. En ese mismo intervalo de tiempo ha bajado el tiempo que se aguarda para acudir al Complejo Asistencial en ocho días, de 43 a 35 jornadas. Aun así, ha más que duplicado las consultas demoradas con respecto al curso antes de la pandemia y tarda ahora veintiún días más que entonces en cerrarse la primera visita al traumatólogo.

Urología completa el grupo de especialidades que han mejorado su gestión. Menos pacientes en espera, en concreto un 19% menos que un año atrás hasta dejar la lista para una primera cita en 329 segovianos en cartera. Lo que no ha logrado rebajar es la tardanza media, que en el mismo periodo ha crecido en dos semanas hasta situarse en 65 días.