El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pacientes en una sala de espera aguardan entrar en consulta con el especialista. A. de Torre
Sanidad

Las primeras consultas en el Hospital de Segovia tardan un mes y medio más que antes de la covid

Al finalizar el tercer trimestre del año había cerca de 12.000 pacientes en lista de espera para su cita con el especialista, un 8,2% más que en 2024

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

Los segovianos que se citan con el especialista tardan ahora, de media, 43 días más en visitar al médico de turno que antes de la ... pandemia del coronavirus. No ocurre en todos los servicios, aunque hay algunos que acumulan unos retrasos y una lista de pacientes pendientes de acudir al Complejo Asistencial Universitario que doblegan las mejorías experimentadas por otros gracias a los refuerzos de personal, a la fidelización de residentes que acababan su etapa de formación, así como a las peonadas y turnos de noche y a los conciertos con la sanidad privada; aunque la externalización está más enfocada a recortar las esperas quirúrgicas que se aguardan para pasar por quirófano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  7. 7 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  8. 8

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las primeras consultas en el Hospital de Segovia tardan un mes y medio más que antes de la covid

Las primeras consultas en el Hospital de Segovia tardan un mes y medio más que antes de la covid