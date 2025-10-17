El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asistentes al encuentro autonómico de personas con cáncer de mama celebrado este jueves en Segovia. Antonio de Torre

La espera en Segovia para hacerse una mamografía se alarga 49 días

Unas cuatrocientas personas asisten al encuentro autonómico del cáncer del mama, el segundo tumor más diagnosticado tras el de próstata

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:08

Comenta

Alrededor de cuatrocientas personas, con una aplastante mayoría de mujeres, han asistido este jueves en Segovia al encuentro autonómico de afectados por cáncer de ... mama, una masiva participación procedente de distintos rincones de Castilla y León que pone de relieve la prevalencia que este tipo de tumor tiene en la sociedad en general, y en particular entre la población femenina. Y ello a pesar de los avances que se han producido en dos frentes que son cruciales para combatir esta enfermedad y otras neoplasias.

