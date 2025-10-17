La espera en Segovia para hacerse una mamografía se alarga 49 días

Alrededor de cuatrocientas personas, con una aplastante mayoría de mujeres, han asistido este jueves en Segovia al encuentro autonómico de afectados por cáncer de ... mama, una masiva participación procedente de distintos rincones de Castilla y León que pone de relieve la prevalencia que este tipo de tumor tiene en la sociedad en general, y en particular entre la población femenina. Y ello a pesar de los avances que se han producido en dos frentes que son cruciales para combatir esta enfermedad y otras neoplasias.

Así lo han destacado tanto el presidente de la delegación en la provincia de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Juan Vicente Cuesta, y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, que coinciden en definir como «clave» el programa de detección temprana que gestiona el servicio regional de salud, Sacyl.

La investigación es el otro pilar sobre el que asientan los pasos dados a favor de la contención y disminución de los casos diagnosticados, pero sobre todo repercute en el aumento paulatino de la supervivencia de las pacientes que sufren un cáncer de mama a lo largo de su vida. En Segovia, al echar la vista atrás a los últimos años, la tasa de mortalidad se ha reducido pasando de provocar 40 defunciones por cada cien mil habitantes al año en 2013 a estar detrás de 35 fallecimientos por la misma proporción de población en 2023, como se extrae del Observatorio del Cáncer que monitoriza la asociación.

Un 85,5% de supervivencia

«En la actualidad, la supervivencia neta a cinco años es del 85,5%», destaca la organización sociosanitaria, que a pesar de ello insiste en queda aún «mucho camino por recorrer», sobre todo a la hora de dar respuesta a las necesidades de las mujeres que lo padecen y de las que lo han superado.

El encuentro autonómico de personas con cáncer de mama ha puesto de manifiesto, una vez más, la relevancia de la detección precoz. El programa regional que desarrolla Sacyl ha ido adaptándose y ampliando el rango de edad de las mujeres residentes en la comunidad que han de someterse a la prueba radiodiagnóstica pertinente que es la radiografía. Según el plan actual, la población femenina que vive en Castilla y León y está en la horquilla de va de los 45 a los 74 años es la 'diana' de la campaña de prevención.

Según los datos aportados por la Delegación Territorial de la Junta, en provincia se realizaron a lo largo del año pasado 10.787 radiografías de mama. De todas ellas, 584 detectaron casos sospechosos de dar un resultado positivo. Es lo mismo que decir que por cada 18 exámenes a los que se someten las mujeres segovianas llamadas a participar en el programa, uno sale como posible positivo. En el conjunto de las áreas de salud de la comunidad se llevaron a cabo 143.463 durante los doce meses de 2024.

En cifras 10.787 mamografías realizadas en la provincia de Segovia el pasado año, según los números facilitados por la Delegación Territorial de la Junta. 584 pruebas arrojaron en la provincia de Segovia, el año pasado, posibles casos sospechosos de dar un resultado positivo en cáncer de mama.

Por su parte, el portal Salud Castilla y León de la Consejería de Sanidad está a expensas de actualizar los datos del tercer trimestre del año en curso correspondientes a las listas de espera, tanto para entrar en quirófano para ser intervenido quirúrgicamente como las acumuladas en las consultas externas del Hospital General Universitario de Segovia y para la realización de pruebas radiodiagnósticas. En este último apartado, los datos de momento más recientes se refieren al ecuador del ejercicio. Al finalizar el pasado mes de junio, había 67 mujeres pendientes de hacerse una mamografía. En cuanto a los retrasos, la demora media se iba hasta los 49 días, cinco jornadas más que en el conjunto de la región.

El Observatorio del Cáncer de la AECC indica que el cáncer de mama es el segundo tumor más frecuente en la provincia de Segovia tras el de próstata. La incidencia del primero en 2024 fue de 151 nuevos casos por cada cien mil mujeres; mientras que en el segundo ascendió a 167 detecciones por la misma referencia pero masculina.

El mejor dato es que, a finales de este pasado junio, no había ninguna segoviana a la espera de la asignación de una cita para una primera técnica diagnóstica. Ni de mama, ni tampoco para ecografías, TAC o resonancias magnéticas. Además, todas las usuarias que aguardaban la prueba estaban encuadradas en la denominada lista estructural, es decir, aquella que reúne a los pacientes que están pendientes y que se atribuye a la organización y los recursos del sistema de salud, a diferencia de las esperas que responden a motivos personales.