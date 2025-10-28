El Hospital de Segovia, entre los tres más cumplidores con el protocolo de prioridades

La lista de espera quirúrgica aumenta en la provincia al finalizar el tercer trimestre hasta los 1.624 usuarios. Esta cartera de operaciones pendientes incluye, ... además de las 1.399 intervenciones demoradas por causas achacables a la organización o a los medios disponibles, los 174 pacientes a los que no se les ha podido programar la cirugía que aguardan, bien por motivos clínicos que contraindicaban o desaconsejaban de forma provisional su paso por el quirófano, o bien porque decidieron por su propia voluntad posponer la intervención amparados por unas circunstancias justificadas. Además, cabe añadir los 51 segovianos que han rechazado ser derivados a otros centros alternativos y que se mantienen a la espera en el sistema público de Sacyl.

Cuando la operación es de máxima prioridad, de nivel uno, el Hospital General Universitario de Segovia, al igual que el resto de los que conforman la red de Sacyl en la región, ha cumplido con el protocolo estipulado al 100%: las 68 cirugías así catalogadas por la urgencia vital y el tratamiento requerido se hicieron en el plazo fijado de menos de un mes. La demora media fue de casi doce días, algo más que el conjunto autonómico, que fue de 10,47 jornadas.

Si la intervención se clasificó de nivel dos, es decir, si la situación clínica o social del enfermo admitía un retraso relativo, siendo recomendable el paso por el quirófano en un plazo inferior a tres meses, el centro asistencial de referencia en la provincia logró en el tercer trimestre un grado de cumplimiento superior al 89%, veintidós puntos por encima de la media regional. De las 230 intervenciones que tenían esta prioridad, 205 se hicieron en el tiempo estipulado de menos de noventa días. Además, solo el hospital palentino fue más rápido y diligente, ya que la demora media en la que realizó su correspondiente cartera de cirugías fue de casi 23 días, haciendo todas dentro de ese plazo; mientras que el complejo segoviano dilató la espera hasta casi las 34 jornadas. Un retraso muy inferior a los 75,5 días de media que arrojaron el cómputo global de los otros hospitales de Sacyl en la comunidad autónoma.

En el caso de los pacientes cuyas patologías permiten la demora del tratamiento, ya que no se van a producir secuelas importantes si se alarga la espera, se cuela el Hospital Clínico Universitario de Valladolid entre el de Palencia y el de Segovia. Dentro de este nivel tres de prioridad en el protocolo de abordaje de las listas quirúrgicas se catalogaron entre los meses de julio y septiembre 1.101 operaciones de las que estaban pendientes enfermos segovianos.

De ellas, 1.090, es decir, el 99%, se llevaron a cabo dentro de los tiempos estipulados por la Administración sanitaria regional, que son menos de 180 días. La media, de hecho, se situó en 58, un poco menos de dos meses de tardanza. Estas cirugías se postergaron 34 días menos que en el resto de complejos hospitalarios.