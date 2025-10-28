El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Usuarios en las ventanillas de admisión y de lista de espera quirúrgica del Hospital General Universitario de Segovia. A. de Torre

El Hospital de Segovia, entre los tres más cumplidores con el protocolo de prioridades

El complejo asistencial de referencia en la provincia se codea con el de Palencia y el Clínico Universitario de Valladolid en los tiempos de respuesta

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 08:30

Comenta

La lista de espera quirúrgica aumenta en la provincia al finalizar el tercer trimestre hasta los 1.624 usuarios. Esta cartera de operaciones pendientes incluye, ... además de las 1.399 intervenciones demoradas por causas achacables a la organización o a los medios disponibles, los 174 pacientes a los que no se les ha podido programar la cirugía que aguardan, bien por motivos clínicos que contraindicaban o desaconsejaban de forma provisional su paso por el quirófano, o bien porque decidieron por su propia voluntad posponer la intervención amparados por unas circunstancias justificadas. Además, cabe añadir los 51 segovianos que han rechazado ser derivados a otros centros alternativos y que se mantienen a la espera en el sistema público de Sacyl.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  10. 10

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Hospital de Segovia, entre los tres más cumplidores con el protocolo de prioridades

El Hospital de Segovia, entre los tres más cumplidores con el protocolo de prioridades