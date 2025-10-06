El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Máquina de resonancia magnética del Hospital General de Segovia, justo antes de realizar una prueba a un paciente. El Norte

Segovia

El Hospital disminuye un 34% su atasco de resonancias al añadir un horario nocturno

Lleva tres meses citando a pacientes de 22:00 a 2:00 horas para pruebas menos complejas que realizan técnicos voluntarios

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:38

El Hospital General de Segovia lleva tres meses haciendo resonancias magnéticas en horario nocturno para adelgazar las listas de espera en una prueba diagnóstica crucial ... de la que dependen cada vez más pacientes de un sinfín de áreas, desde traumatología a neurología, otorrino, medicina interna, oncología o cirugía. A falta de contar con más radiólogos o más máquinas, la solución para ganar tiempo al sistema era sumar un nuevo turno, de 22:00 a 2:00 horas, y dar salida a los expedientes menos complejos —los que solo requieren de la presencia del técnico y no del médico—, una cita que para el paciente es voluntaria. Los resultados son hasta ahora positivos, pues la medida ha servido para reducir en un 34% las 2.234 resonancias pendientes en mayo a las 1.477 de finales de agosto y la ratio de asistencia ha sido mayor que en horario diurno. La intención de la Gerencia de Servicios Sociales es continuar con la herramienta hasta eliminar los retrasos, con la duda de hasta qué punto mantener las citaciones cuando llegue el frío invierno.

