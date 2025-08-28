El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autopista AP-6 a su paso por la provincia de Segovia. Pedro Luis Merino

El PP sospecha que el Gobierno prepara el terreno para mantener los peajes entre Segovia y Madrid

Pablo Pérez Coronado defiende que ni la Junta ni la Comunidad de Madrid deben asumir posibles bonificaciones

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 28 de agosto 2025, 06:14

El diputado segoviano del Partido Popular, Pablo Pérez Coronado, ha vuelto a situar en el centro del debate político el futuro de los peajes de ... la AP-6, AP-61 y AP-51. Lo ha hecho acusando de falta de transparencia al Gobierno central en torno al estudio encargado por el Ministerio de Transportes para analizar las alternativas a la continuidad de los peajes a partir de noviembre de 2029, cuyo primer avance debía presentarse el pasado 16 de agosto y que, a día de hoy, sigue sin conocerse.

