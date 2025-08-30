El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estado actual de la calle 3 de Abril. Antonio Tanarro

El plan de asfaltado de Segovia volverá a ejecutarse durante el otoño

La mitad del presupuesto redundará en beneficio de las calles del polígono de Hontoria y se asfaltará la calle 3 de Abril

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:32

La Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento de Segovia tiene ya perfilado el plan de asfaltado correspondiente al año 2025, que licitará en ... breve. Con un desembolso de un millón de euros, el proyecto tiene como objetivo arreglar y mejorar el pavimento de aquellas vías urbanas que más lo necesitan y atender demandas históricas, especialmente en barrios incorporados y polígonos industriales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  3. 3

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  4. 4 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  8. 8

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  9. 9 Mañueco sobre los incendios que arrasan Castilla y León: «Ningún error se cometió por arañar un voto»
  10. 10

    Un brote de covid reactiva los aislamientos en la residencia de personas con discapacidad de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El plan de asfaltado de Segovia volverá a ejecutarse durante el otoño

El plan de asfaltado de Segovia volverá a ejecutarse durante el otoño