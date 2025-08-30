El plan de asfaltado de Segovia volverá a ejecutarse durante el otoño

La Concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento de Segovia tiene ya perfilado el plan de asfaltado correspondiente al año 2025, que licitará en ... breve. Con un desembolso de un millón de euros, el proyecto tiene como objetivo arreglar y mejorar el pavimento de aquellas vías urbanas que más lo necesitan y atender demandas históricas, especialmente en barrios incorporados y polígonos industriales.

El plan se organiza en dos lotes principales, cada uno con un presupuesto de 500.000 euros. El primero, que incluye el asfaltado de diversas calles de la ciudad, combina fondos de Cooperación Económica Local de la Junta de Castilla y León (326.000 euros) con recursos propios del Ayuntamiento (174.000 euros). Las intervenciones a costear con este dinero abarcan accesos clave y vías en casi todos los barrios de la ciudad, incluidos los incorporados de Torredondo, Fuentemilanos y Madrona, donde se abordará el arreglo de calles que llevan años a la espera de un nuevo asfalto. El segundo lote, financiado exclusivamente con fondos municipales, se centrará en el polígono industrial de Hontoria, área estratégica para el desarrollo económico de Segovia.

José Luis Horcajo, concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, explica que el plan seguirá la estrategia adoptada el año pasado, que priorizó la mejora de las infraestructuras viales y la atención a las necesidades de los barrios incorporados. «En 2024 trabajamos en Perogordo, Zamarramala y Revenga. Este año, queremos atender las demandas vecinales de Torredondo, Fuentemilanos y Madrona, que son históricas».

El proyecto diseñado para 2025 pone especial énfasis en los barrios incorporados y los polígono industriales de la ciudad. En Torredondo, Fuentemilanos y Madrona se intervendrá en calles que llevan «décadas» en mal estado. En el caso de Nueva Segovia y San Lorenzo, barrios incluidos en el casco urbano de Segovia, el plan incluye actuaciones en vías que igualmente soportan mucho tráfico y se encuentran muy deterioradas. En el polígono de Hontoria, los 500.000 euros correspondientes al segundo lote permitirán renovar calles fundamentales para la actividad industrial. Esta intervención cumple con el pacto que el PP rubricó en primavera con el grupo político Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos municipales para 2025. El acuerdo exigía una inversión sostenida en los polígonos industriales. De hecho, el Ayuntamiento intervendrá con un millón de euros adicionales en la calle Peñalara del polígono del Cerro, actuación al margen del plan de asfaltado. En este caso, la obra incluirá, además de la nueva pavimentación, la renovación de las redes de abastecimiento y su sustitución por una infraestructura moderna y duradera.

La selección de las calles a pavimentar se ha basado en criterios técnicos objetivos, según Horcajo. Entre ellos figuran la intensidad del tráfico, el estado actual del asfalto, su antigüedad y la necesidad de que las redes de abastecimiento de agua estén renovadas antes de intervenir. «No queremos asfaltar una calle y tener que levantarla poco después porque se produzca una rotura en la red de fibrocemento. Esto condiciona mucho. Ya sabemos en que estado se encuentra la red y la cantidad de averías que se producen», señala el concejal. De ahí la importancia de coordinar las obras de pavimentación con la modernización de las infraestructuras subterráneas.

Ampliar Polígono de Hontoria. Antonio Tanarro

En este sentido, el Ayuntamiento de Segovia ha diseñado «cuidadosamente» el plan de asfaltado para evitar que colisione con otros proyectos, como la instalación de la red de calor que discurrirá en su parte inicial por la calle 3 de Abril. Esta vía, situada entre la Residencia Asistida y la glorieta de la Policía Nacional, ha sido incluida en el proyecto de renovación del pavimento como prioritaria, debido al deterioro que presenta y el elevado tránsito de vehículos que a diario soporta; aunque en el futuro habrá que volver a intervenir en ella para prolongar la red de calor, que descenderá por su margen izquierdo, en dirección a la glorieta de la Policía Nacional, junto al carril bici, lo que minimizará el impacto sobre el nuevo asfaltado. «No podíamos esperar más para renovar la calzada. Y si en el futuro hay que reponer algo de ese asfalto porque la instalación de la red de calor lo levanta, no será un problema».

El proyecto guarda consonancia asimismo con el propósito del Ayuntamiento de la capital de sustituir las vetustas tuberías de fibrocemento, especialmente en el polígono de Hontoria, donde las roturas han sido un problema recurrente. En los últimos años algo se ha avanzando en la renovación de la red de abastecimiento, si bien Horcajo admite que la magnitud de la inversión necesaria «no permite hacerlo de golpe».

Plazos y ejecución

El plan de asfaltado está a punto de salir a licitación. Horcajo espera que la junta de gobierno local apruebe el proyecto la próxima semana. Las obras podrían comenzar a mediados de octubre y extenderse hasta noviembre. El objetivo es que están concluidas antes de que las condiciones meteorológicas puedan complicar los trabajos, porque la lluvia no es buena amiga del asfalto recién extendido. «En 2024 empezamos en el mes de noviembre y terminamos a mediados de diciembre, pero este año queremos adelantarnos para evitar riesgos innecesarios», apunta el concejal.

El proceso de licitación dependerá de los precios y las ofertas presentadas, pero se espera que las obras se ejecuten en un plazo de aproximadamente mes y medio. Aunque Horcajo evita nombrar todas las calles incluidas en el plan para evitar suspicacias antes de la publicación oficial, el listado completo estará disponible en el portal de contratación del Ayuntamiento la próxima semana, en cuanto tenga el visto bueno de la junta de gobierno local. «Es un plan técnico, basado en criterios objetivos, y estamos convencidos de que dará un vuelco importante a las necesidades de la ciudad». El plan de asfaltado de 2025 se enmarca en un presupuesto municipal de 76,89 millones de euros.