Pedraza no quiere morir de éxito: solo 5.000 personas accederán al pueblo para 'Las Velas' EL NORTE Segovia Viernes, 10 mayo 2019, 11:30

El acceso al municipio de Pedraza se volverá a limitar a 5.000 personas durante la celebración de los Conciertos de las Velas, que este año se celebrarán el 6 y el 13 de julio. La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, que presidió junto con el alcalde de Pedraza, Pedro Martín, la reunión de seguridad de los conciertos, explicó que «se han cerrado los aspectos más relevantes para garantizar la seguridad de los asistentes, así como la movilidad y en tránsito en las carreteras».

Durante los días de concierto, se colocarán paneles móviles en las carreteras nacionales, y en los accesos a Pedraza por Arcones, La Velilla, Torre Val de San Pedro y Cañicosa, para explicar asuntos relacionados con el tráfico, los accesos y con el recordatorio del aforo limitado. Para acceder a la villa se podrán obtener unas entradas gratuitas y nominativas que facilitará la Fundación Villa de Pedraza, organizadora del evento, a partir del 17 de junio. En esta ocasión, una misma persona solo podrá acceder a uno de los días del concierto. En total, serán 5.000 las personas que entrarán en la hermosa villa medieval cada día de concierto y deberán contar con la entrada gratuita correspondiente. A ellos se suman los espectadores de los conciertos, los vecinos y comerciantes y quienes dispongan de reservas en los restaurantes y hoteles. Por tanto, quien no tenga esta estrada (y no sea espectador de los conciertos, vecino, comerciante o haya hecho una reserva en un establecimiento hostelero) no podrá poner un pie en la villa durante las horas que se indiquen, teniendo que esperar hasta que haya posibilidad de acceder en función del número de personas que permanezcan en Pedraza.

«El objetivo es evitar los problemas que puedan ocasionar las aglomeraciones en una villa como Pedraza, tanto dentro de la localidad como de movilidad en las carreteras colindantes», explica la subdelegada. El horario límite previsto para acceder con las entradas gratuitas se cerrará a las 21:30 horas ambos días de conciertos, que se celebran en la explanada del castillo, del siglo XIII, actual museo del pintor Ignacio Zuloaga.

Más de 100.000 personas han asistido a lo largo de este las veintisiete ediciones celebradas hasta ahora a estos espectáculos musicales a la luz de las velas, sin contar las otras cientos de miles que con ocasión de esas actuaciones se han acercado a la villa. Pedraza era conocida en su día por los asados y sus fiestas de septiembre, pero hoy está estrechamente vinculada con sus conciertos.