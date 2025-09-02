¿Qué pasa con las entradas del partido del Real Madrid de baloncesto en Segovia?

El próximo sábado 13 de septiembre el pabellón polideportivo Pedro Delgado de Segovia acogerá el partido amistoso de baloncesto entre el Real Madrid y ... el Casademont Zaragoza. El duelo, promovido por el Ayuntamiento de Segovia y enmarcado dentro de la celebración en 2025 como Ciudad Europea del Deporte, aún no ha sido anunciado oficialmente por el Consistorio segoviano ya que hay flecos del choque que siguen sin cerrarse.

El principal es el tema de las entradas. Las localidades para asistir al partido del baloncesto saldrán a la venta solo a través de Internet en la página web de los organizadores del encuentro. Las entradas estarán sin numerar, de modo que la ubicación de cada asistente en el pabellón Pedro Delgado dependerá del orden de llegada al polideportivo segoviano.

El precio sí está fijado. Serán 10 euros por persona, un precio asequible para poder ver baloncesto de élite en Segovia capital. La idea es que las entradas salgan a la venta a lo largo de este miércoles o jueves, a poco más de una semana de la celebración del encuentro.

También falta por confirmar la hora del choque. En un principio está fijada a las 18:00 horas, pero la celebración esa misma tarde de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en La Bola del Mundo hace que el Ayuntamiento tenga interés en retrasar el partido.