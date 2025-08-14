El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Máxima preocupación en Sanabria por la cercanía del incendio de Orense
El Facu Campazzo, durante un partido de la temporada pasada. AFP

Segovia negocia celebrar un partido amistoso del Real Madrid de baloncesto

Será el 13 de septiembre, el día antes de la final del Eurobasket, en el pabellón Pedro Delgado y frente al Casademont Zaragoza

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:57

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Jesús Garrido, confirma las negociaciones para que la ciudad acoja el próximo sábado 13 de septiembre un ... partido amistoso de baloncesto entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza. Pero el edil insiste en que todavía no está cerrado, aunque medios como la propia página web del club blanco den el encuentro como seguro en la capital segoviana. De hecho, figura incluso que el partido dará comienzo a las 18:00 horas.

