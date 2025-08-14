Segovia negocia celebrar un partido amistoso del Real Madrid de baloncesto

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, Jesús Garrido, confirma las negociaciones para que la ciudad acoja el próximo sábado 13 de septiembre un ... partido amistoso de baloncesto entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza. Pero el edil insiste en que todavía no está cerrado, aunque medios como la propia página web del club blanco den el encuentro como seguro en la capital segoviana. De hecho, figura incluso que el partido dará comienzo a las 18:00 horas.

Garrido reconoce que las negociaciones marchan bien y que salvo sorpresa el partido se celebrará en Segovia. Pero todavía faltan flecos que cerrar que impiden poder anunciar el encuentro, enmarcado dentro de la celebración este año de Segovia como Ciudad Europea del Deporte. El 'sí' definitivo se espera la próxima semana, con la intención de poner a la venta las entradas en los últimos días de agosto. La previsión del Consistorio es que en cuestión de horas o pocos días se cuelgue el cartel de completo en el pabellón Pedro Delgado, con entradas que saldrían a la venta a un precio de entre 10 y 15 euros.

«De manera oficial no hay absolutamente nada. Estamos negociando muchas cosas. El partido se tiene intención de hacer, Pero a día de hoy no hay nada firmado. Estamos cerrando flecos con ellos», insiste Jesús Garrido. Aunque existe predisposición por cada una de las partes, todavía no se ha llegado a un acuerdo en aspectos como la cuantía económica que debe asumir el Ayuntamiento de Segovia o la logística del partido, de la que en principio el Consistorio se desmarca dejando ese aspecto a los dos clubes. «Económicamente no lo queremos asumir todo. Queremos que al Consistorio le cueste cierta parte», apunta el concejal sobre un partido que requiere la adecuación de la pista, el caché de ambos equipos, el alojamiento del conjunto aragonés (el Madrid está previsto que se desplacé en el mismo día), la seguridad o las ambulancias.

El encuentro, si finalmente se cierra, también tiene que cerrar aspectos como la retransmisión del partido por televisión. El club blanco ya ha anunciado que ofrecerá el duelo a través de su canal de TDT y no se descarta que otras cadenas puedan interesarse por el mismo. Será uno de los aspectos a tener en cuenta para fijar la hora de inicio del choque.

En cuanto al apartado deportivo, el duelo será uno de los últimos amistosos de preparación del Real Madrid antes del inicio de la competición oficial. De hecho, apenas dos semanas más tarde se jugará la Supercopa de España en Málaga ante el equipo andaluz, La Laguna Tenerife y Valencia Basket.

El amistoso que previsiblemente se celebrará en el pabellón Pedro Delgado será también un día antes de la final del Eurobasket que se celebrará conjuntamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia desde el 27 de agosto. Por lo tanto, es posible que algunos de los jugadores internacionales no estén en Segovia, ya que o bien se encuentran con las selecciones que disputarán la final o el partido por el tercer y el cuarto puesto o bien están disfrutando de unos días de descanso tras el campeonato. Es el caso de Sergio Scariolo, seleccionador de España que ha fichado por el Real Madrid.