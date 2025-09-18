Padre Claret reabrirá este viernes tras dos meses cortada al tráfico

La avenida Padre Claret reabrirá al tráfico este viernes a las 9:00 horas tras casi dos meses cerrada para reparar los blandones que afloraron ... de nuevo en la calzada. Así lo anunció el alcalde de Segovia, José Mazarías, que precisó que la intervención «ha cumplido los plazos previstos». El corte de la circulación se inició el 21 de julio y se fijó mediados de septiembre para la reapertura.

Los trabajos han corrido a cargo del grupo Meta, con un presupuesto de 47.411 euros. Según el regidor, la actuación ha consistido en sanear y recomponer las zonas afectadas por baches en el firme. Mazarías celebró que «no hay coincidencia entre los puntos reparados en 2024 y los abordados en 2025», por lo que dejó abierta una ventana al optimismo: «Quizá las actuaciones previas están funcionando», dijo sobre las dos últimas intervenciones realizadas. No obstante, matizó que «quedan zonas sin actuar» y que «podrán aparecer nuevos blandones en otros tramos».

Mazarías defendió haber repetido empresa y método respecto a 2024 «porque lo hecho funcionó según el estudio técnico» y se mostró confiado en que «cuando menos en las áreas intervenidas vuelvan a dar buen resultado». Aun así, pidió «prudencia» y «paciencia» hasta que se adopte el paquete de medidas estructurales que cierre la vía de agua del problema.

El alcalde recordó que desde la apertura del aparcamiento subterráneo de Padre Claret en 2009, este tramo ha registrado 17 intervenciones -«casi una por año»-, por lo que rechazó presentar la última obra como un cierre definitivo del problema: «No, esta no es la solución definitiva. Mientras el tráfico pesado siga pasando, el deterioro del firme continuará. La respuesta pasará por tomar otras decisiones«, dijo el regidor. Entre las alternativas están el desvío del tráfico pesado, convertir la calle en una vía de un único sentido o incluso peatonalizar toda la calle, »siempre que haya alternativas viables».

En esa línea, Mazarías admitió que el Ayuntamiento baraja ensayos de circulación con un único sentido en Padre Claret. «Incluso algún concejal me propuso abrir ya en un único sentido», dijo, aunque pidió «tomar decisiones con tranquilidad» y coordinar cualquier cambio con la Zona de Bajas Emisiones -cuya implantación definitiva no se producirá hasta 2026- y con el rediseño de la movilidad de la ciudad. De prosperar el sentido único en Padre Claret, la intervención en San Gabriel sería «clave» para absorber redistribuciones de tráfico: «Se reduciría el flujo en Padre Claret, pero aumentaría en San Gabriel y hay que armonizar todos los movimientos», declaró.

El regidor diferenció el caso de Padre Claret del debate sobre el adoquinado de la Cuesta de los Hoyos. «No tiene nada que ver», zanjó. «Allí el debate es estético y el firme que hay debajo responde. Aquí el problema está en el subsuelo y en que se proyectó una solución pensando en una posible peatonalización que nunca se ejecutó. Como vía peatonal hubiera funcionado; con tráfico intenso y pesado, no», comentó.

La reapertura de este viernes permitirá restablecer la conexión en uno de los principales accesos al casco histórico y descongestionar parte del tráfico en el entorno del Acueducto, también afectado por el corte del tramo inicial del paseo de Santo Domingo de Guzmán. Con la reapertura de Padre Claret la mayoría de las líneas del servicio público de transporte urbano recuperarán la normalidad, mientras que la calle Ochoa Ondátegui volverá a cerrarse a la circulación de autobuses y taxis.