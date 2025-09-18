El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Padre Claret, cortada al tráfico este jueves. Óscar Costa

Padre Claret reabrirá este viernes tras dos meses cortada al tráfico

El alcalde de Segovia afirma que las decisiones finales sobre qué medidas implantar en esta calles deben tomarse «con tranquilidad»

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:06

La avenida Padre Claret reabrirá al tráfico este viernes a las 9:00 horas tras casi dos meses cerrada para reparar los blandones que afloraron ... de nuevo en la calzada. Así lo anunció el alcalde de Segovia, José Mazarías, que precisó que la intervención «ha cumplido los plazos previstos». El corte de la circulación se inició el 21 de julio y se fijó mediados de septiembre para la reapertura.

