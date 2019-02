Pablo Casado hace un guiño a Sanz Merino, a quien desea «altas responsabilidades en el partido»

El riesgo es Pedro Sánchez

La clave electoral estuvo presente en todas las declaraciones de Casado. También en las de Fernández Mañueco, quien subrayó que «Castilla y León tiene un riesgo, que es el Gobierno de Pedro Sánchez porque está generando un entorno no favorable para la creación de empleo». El presidente regional del PP anunció su propuesta de «eliminar de manera progresiva el impuesto de sucesiones en Castilla y León», antes de dar paso a Casado, quien «es necesario que llegue a la Moncloa cuanto antes». Y el presidente nacional del PP expuso luego los últimos datos de aumento del desempleo y de bajada del número de cotizantes a la Seguridad Social, cifras «catastróficas» que son consecuencia de no haber atendido al Banco de España y subir el salario mínimo sin pactar con la patronal y los sindicatos, y de una política «impuesta por Podemos» que «ha conducido al desempleo y al retraimiento de las inversiones». Pidió Casado al Ejecutivo socialista que cambie su política económica, pues «el Gobierno del PP creaba 7.000 empleos cada día y el PSOE de Sánchez destruye 6.000 cada día», para criticar también que cuente con los nacionalistas catalanes para aprobar los presupuestos del Estado, aunque manifestó el líder del PP que si ERC y PDeCat al final no los apoyan, «lo lógico» sería que convocara elecciones, pues es lo que dijo «antes, durante y después de la moción de censura» con la que llegó alGobierno.

El 'procès' y Venezuela

Afirmó Casado que Sánchez y el Partido Socialista «no pueden tolerar las agresiones a la Justicia» de los independentistas catalanes, y remarcó que «el Gobierno tiene que dejar muy claro que respeta la separación de poderes» y que no se somete al «chantaje intolerable» de quienes piden la amnistía para los presos del 'procès'. En clave internacional, reprochó a Sánchez que haya reconocido «tarde y mal» a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. «Me da vergüenza que España no esté en la conferencia internacional del Grupo de Lima», agregó Casado, y reclamó que «España lidere una actuación internacional para la reconstrucción económica de Venezuela».