La oposición solicita una comisión para estudiar el accidente de Vía Roma Los servicios de emergencias trabajan tras el accidente. / Antonio Tanarro Los portavoces de los grupos mantienen una reunión con el comité de empresa de Urbanos de Segovia para conocer detalles del servicio MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 21 agosto 2018, 12:01

Cuando se cumple una semana del accidente de un autobús de transporte urbano en Vía Roma, mientras la Policía Local avanza en la redacción del informe definitivo sobre las posibles causas, los cuatro grupos de la oposición del Ayuntamiento de Segovia han tomado la iniciativa. Partido Popular, Ciudadanos, Centrados en Segovia e Izquierda Unida han mantenido una reunión con los integrantes del comité de empresa de Urbanos de Segovia y han decidido solicitar al equipo de gobierno que convoque una reunión de la comisión informativa de Urbanismo para estudiar la situación tras el accidente.

Esta reunión de la comisión informativa podría ser ordinaria o extraordinaria, si bien los grupos de la oposición pretenden que sea monográfica para abordar las circunstancias que rodean al accidente del autobús y a la situación del servicio de de transporte urbano. El grupo municipal del PP, promotor de la iniciativa (y de la reunión con el comité de empresa de la adjudicataria), ha convencido a los demás grupos de que no es necesaria una comisión de investigación especial.

De hecho, al ser más de una cuarta parte de la corporación la que solicita esta reunión de la comisión informativa del área, de acuerdo con el reglamento el equipo de gobierno no tiene otra opción que convocarla. Los grupos de la oposición pedirán hoy que, de forma preferente, esta sesión se celebre este jueves, aunque son conscientes de que puede ser convocada más tarde.

Respecto a la reunión mantenida con los componentes del comité de empresa de Urbanos de Segovia, la oposición emitirá hoy un comunicado con su posición conjunta, en la que incluyen la solicitud que cursarán para que se convoque la comisión. Aunque Ciudadanos y Centrados han sido más beligerantes acerca de la responsabilidad del equipo de gobierno, PP e IU mantienen una posición más prudente, pues han manifestado su disposición a esperar a que concluya la investigación sobre las causas del accidente encargada a la Policía Local.

No obstante, los grupos de la oposición ya disponen de una primera impresión tras haberse reunido con el comité de empresa, pues en este encuentro se interesaron por las revisiones mecánicas y los fallos de seguridad de los autobuses de transporte urbano, y los representantes de los trabajadores de Urbanos de Segovia comentaron, como ya expusieron la semana pasada, que están convencidos de que existe una relación directa entre el estado de los vehículos y las revisiones y el accidente ocurrido en Vía Roma, aparte de que pudiera haber concurrido un fallo humano.

Pendientes del informe

No convence a la oposición ni al comité de empresa la postura inicial del equipo de gobierno, que descartó desde el primer momento el posible fallo mecánico del autobús. Pero si lo hubo o no lo dilucidará el informe oficial que elabora la Policía Local. Este informe incluirá, entre otros aspectos, las declaraciones de la conductora, el propio informe de la empresa concesionaria (sobre las revisiones técnicas de los vehículos, entre otras cosas), de los bomberos y de la inspección de servicios municipales, los informes del día del suceso de los agentes de Policía Local que intervinieron e incluso de la marca fabricante de los autobuses, Man, entre otros. Aunque no hay fecha para que esté terminado.