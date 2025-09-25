Las obras de inspección en la red de agua obligan a cortar el tráfico en el Espolón La intervención es necesaria para evitar posibles problemas de suministro en la zona

El Norte Segovia Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:06

El Servicio Municipal de Aguas de Segovia intervino ayer en la red de distribución de agua potable a la altura de la glorieta del Espolón, lo que obligó a cortar el tráfico en la zona. Los trabajos, que tienen como objetivo localizar y reparar una posible fuga, requirieron la realización de una excavación en el ramal directo que conecta la avenida Padre Claret con la avenida de Juan Carlos I.

Mientras duró la intervención, los vehículos que circulaban en sentido ascendente por la avenida Padre Claret no pudieron utilizar el ramal directo afectado para incorporarse a la avenida Juan Carlos I. En su lugar, tuvieron que hacerlo a través de la propia rotonda del Espolón.

El Ayuntamiento de Segovia ha informado de que esta actuación es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la red de agua potable y evitar posibles problemas de suministro en la zona. La inspección y reparación de la posible fuga forman parte de las labores de mantenimiento preventivo que el Servicio Municipal de Aguas realiza periódicamente para asegurar la calidad del servicio y minimizar incidencias en el suministro.