Sergio Mínguez, en el escenario de San Nicolás. Antonio de Torre

Sergio Mínguez, director del Taller Municipal de Teatro

«No hay que obligar a los adolescentes a ir al teatro»

El único en postularse para la primera licitación del Taller Municipal desde el año 2018 aspira a crear una semilla

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:50

Aunque Sergio Mínguez (Segovia, 1994) haya forjado tu trayectoria teatral en el Andrés Laguna, nunca fue ajeno al legado de cuatro décadas del Taller ... Municipal de Teatro. «Aunque nunca he estado en él, siempre he sabido lo importante que era». Su oferta económica, por debajo de la planteada en el contrato, fue la única en concurrir, así que recuperará un servicio que no se licitaba como tal desde 2018, al menos, un año. No lo hará, eso sí, en el espacio tradicional de la iglesia de San Nicolás, en obras, sino en el centro de creación de La Cárcel. El acuerdo es prorrogable dos años más, así que su idea es volver. A la espera de que la Concejalía de Cultura saque la convocatoria de inscripciones, las clases comenzarán el día 29.

