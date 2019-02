Así será el nuevo instituto que se construirá en San Lorenzo Fotomontaje del futuro instituto. / Junta de Castilla y León Los vecinos exigen plazos concretos para el centro de Secundaria, previsto tras la conclusión del de FP CARLOS ÁLVARO Segovia Sábado, 16 febrero 2019, 09:13

«Estamos mosqueados, porque llevamos con esta cuestión veinte años. El consejero de Educación ha dicho que el centro de Formación Profesional se construirá de forma inminente, que ya se han adjudicado las obras, pero no concreta sobre la segunda fase, es decir, la ejecución del edificio que albergará las clases de Secundaria y Bachillerato, y nos preocupa, claro, porque lo que realmente hace falta en este barrio es un centro de Secundaria y Bachillerato».

El presidente de la asociación de vecinos La Parrilla, de San Lorenzo, Félix Maroto, explicó ayer en asamblea la preocupación existente en el barrio por la «indefinición» de la Junta de Castilla y León acerca de los plazos para la segunda fase del instituto de San Lorenzo. El consejero de Educación, Fernando Rey, dijo el pasado lunes que, cuando las máquinas estén trabajando en la construcción del centro de FP, el primer edificio del instituto que se levantará, la Junta empezará a trabajar en la segunda fase del proyecto, que iniciará así sus trámites administrativos con vistas a una futura licitación y adjudicación. Una vez concluido el edificio de FP, todas las enseñanzas que actualmente se imparten en el actual instituto Ezequiel González, en el barrio del Salvador, serán trasladadas a San Lorenzo. «Esto no nos convence porque, ahora mismo, el Ezequiel González lleva tres líneas de ESO en el primer curso, por ejemplo. Queremos, pues, saber qué va a pasar con esos alumnos si en el 2020 se realiza el traslado de los de FP y todavía no se ha construido el centro de ESO en San Lorenzo. Hay cierta indefinición en torno a la segunda fase. De la primera sabemos los plazos, pero pensamos que igual se podían haber ejecutado los dos centros del instituto a la vez, el de FP y el de ESO. El sentir de los vecinos es que hay que concretar. No podemos tirarnos más años sin que el instituto, completo, sea una realidad», afirma Maroto.

La primera fase

El proyecto previsto para la primera fase, el correspondiente al centro de Formación Profesional, prevé la construcción de un edificio que albergará nueve ciclos pertenecientes a las familias profesionales de Sanidad (seis ciclos: tres de grado medio y tres de grado superior) y Madera y Mueble (tres ciclos: uno de grado medio, otro de grado superior y un tercero de FP Básica). Los seis ciclos formativos de la familia sanitaria serán Cuidados Auxiliares de Enfermería (grado medio: tres líneas de dos cursos); Emergencias Sanitarias (grado medio: dos líneas de dos cursos); Farmacia y Parafarmacia (grado medio: una línea de dos cursos); Laboratorio Clínico y Biomédico (grado superior: dos líneas de dos cursos); Higiene Bucodental (grado superior: una línea de dos cursos), y el ciclo de grado superior en Prótesis Dentales, con una línea de dos cursos académicos.

Con respecto a los tres ciclos formativos de la familia de Madera y Mueble, se ofertarán Carpintería y Mueble (grado medio: una línea de dos cursos); Diseño y Amueblamiento (grado superior: una línea de dos cursos) y FP Básica de Carpintería y Mueble, que dispondrá de una línea de dos cursos escolares.

El inmueble que albergará los ciclos formativos tendrá una superficie útil de 4.810 metros cuadrados y dispondrá de espacios docentes para ambas familias profesionales, Sanidad y Madera y Mueble, dependencias de administración, servicios comunes y zonas exteriores. En los espacios docentes, cuya superficie útil es de 3.200 metros cuadrados, la familia de Sanidad contará con seis aulas polivalentes, aula de gestión de comunicaciones, cinco laboratorios (química, bioquímica y hematología; biología molecular y microbiología; prótesis metálica y cerámica, y prótesis de resina), tres talleres de enfermería, aula taller de farmacia, aula técnica de higiene bucodental y seis almacenes. Por su parte, los ciclos de Madera y Mueble dispondrán de dos aulas polivalentes, un aula técnica, dos talleres (mecanizado y montaje e instalación), laboratorio de ensayos y tres almacenes. El nuevo edificio dispondrá de locales comunes, como un departamento por cada familia, aseos y vestuarios de alumnos y biblioteca; espacios de administración con despachos, conserjería, sala de profesores y de reuniones; servicios comunes con almacén general, cuartos de limpieza, de basura, de telecomunicaciones y contadores, entre otras dependencias.

Las zonas exteriores contarán con un área de entretenimiento y simulaciones prácticas, espacios de juegos y estancia, zona ajardinada y estacionamiento. En la construcción de este edificio se procurará la agrupación de espacios por familias y se ubicarán en planta baja los correspondientes a administración y talleres. Las dos edificaciones, el inmueble para ciclos de FP y el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria (IES), estarán conectadas convenientemente por espacios cerrados y compartirán el uso de los espacios de administración, de servicios comunes y biblioteca.

La inversión total prevista para la construcción del inmueble rondará los 6 millones de euros. Las obras, según anunció el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, podrían adjudicarse a finales de marzo. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Padecasa Obras y Servicios-Obras Conedavi presentó en su día la oferta más ventajosa y será, salvo contratiempo, la encargada de ejecutar el proyecto.

La Junta levantará el nuevo complejo educativo en la parcela de la Casa de Guardias, situada entre Vía Roma y la calle del Terminillo. El pasado 7 de febrero, el Ayuntamiento de Segovia concedió la licencia de obras para un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 18 meses (se prevé que esté en uso en el curso 2020-2021).