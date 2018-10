Una nueva línea municipal subirá de La Granja a Navacerrada antes de dos semanas Un autobús de la actual línea metropolitana, en la carretera entre La Granja y Valsaín. / Antonio de Torre El alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, confía en que contribuya a solucionar las retenciones de hasta 20 kilómetros en el puerto CLAUDIA CARRASCAL Segovia Lunes, 29 octubre 2018, 07:47

Lejos quedan en el tiempo las lanzaderas que hace años enlazaban La Granja y el puerto de Navacerrada los fines de semana de invierno, una iniciativa impulsada por el Centro de Iniciativas Turísticas del Real Sitio y el Consistorio que puso en marcha la empresa pública Deporte y Montaña (madrileña y titular de la estación de esquí de Nacaerrada); aquella iniciativa, pensada para evitar los atascos y el colapso de los aparcamientos terminó en 1998. Pero La Granja y el puerto de Navacerrada volverán a estar comunicados pronto a través de una nueva línea de autobús municipal, pues todas las paradas están en el término del Real Sitio, desde La Granja al puerto de Cotos. De este modo, el Ayuntamiento y la compañía de autobuses Linecar dan respuesta a la ansiada petición de las plataformas de transporte de usuarios, que solicitaban una medida más eficaz que el vehículo privado para llegar hasta el alto de Navacerrada.

El servicio Paradas. La Granja, Valsaín, Los Asientos, Boca del Asno, Puente de los Mosquitos, Puerto de Navacerrada y Puerto de Cotos. Horarios. Todavía no han sido definidos. Están pendientes de una nueva reunión.

El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, confirma que esta línea estará en funcionamiento en un plazo muy breve, de apenas unos días, por lo que asegura que en un periodo máximo de dos semanas los usuarios podrán hacer uso de este nuevo servicio.

La línea hará parada en La Granja, Valsaín, Los Asientos, la Boca del Asno, el Puente de los Mosquitos, el Puerto de Navacerrada y el Puerto de Cotos (aquí en la estación de Renfe), es decir, en todos los puntos ubicados en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso.

Esta ruta de viajeros es una de las medidas que ha impulsado el Consistorio y que su alcalde considera «imprescindible» para tratar de fomentar el uso del transporte público, y así reducir los colapsos que se producen en los accesos a la estación de esquí de Navacerrada. Además, prestará servicio en diferentes puntos de la vertiente segoviana del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

La nueva línea tendrá parada en todos los parajes del municipio hasta el puerto de Cotos

Vázquez comenta que este servicio se presentará de forma oficial los próximos días, pero adelanta que la frecuencia será adecuada a una demanda que el Ayuntamiento tratará de fomentar. Para ello, se garantizará a los usuarios la disponibilidad de aparcamiento en el municipio, con el fin de que puedan dejar los vehículos privados y subir en autobús al puerto de Navacerrada. De momento, La Granja cuenta con aparcamiento gratuito suficiente, pero en caso de que se superasen las expectativas, el alcalde confirma que se estudiará la opción de regular nuevos espacios de estacionamiento.

Retenciones hasta la A-6

El problema del puerto de Navacerrada se ha convertido en crónico. Año tras año se repite la misma escena cuando comienza la temporada de nieves. Cientos e incluso miles de vehículos quedan retenidos de forma temporal en el tramo comprendido entre el cruce de la carretera M-601 con la AP-6, en Collado Villalba (Madrid), y el Alto de Navacerrada. Vázquez detalla que en ocasiones la retención llega hasta la autopista, es decir, unos veinte kilómetros.

Las principales dificultades se encuentran en la vertiente madrileña del puerto. Sin embargo, el alcalde del Real Sitio advierte de quesolucionar este problema es un trabajo conjunto entre ambas comunidades, porque los embotellamientos que se forman en los accesos afectan a los usuarios de ambas zonas. También a los hosteleros y comerciantes de Valsaín, La Pradera y La Granja, ya que estos atascos restan afluencia de visitantes a la zona baja del municipio.

Cuatro medidas

Para paliar esta situación considera Vázquez que es imprescindible aplicar cuatro medidas que contribuyan a reducir los atascos. La primera, regular el aparcamiento en el Alto de Navacerrada, porque, aunque desde la Comunidad de Madrid se oponen a establecer un sistema de pago en esta área, asegura que hay 'gorrillas' que ya cobran de forma ilegal por estacionar. Asimismo, explica que sería una fórmula para relajar la presión y atenuar la problemática.

Por otra parte, propone que se incentive en ambas vertientes de la sierra el uso del transporte público con frecuencias y servicios adecuados a las necesidades de los usuarios. El soterramiento del paso de peatones que existe en la superficie es otra de las acciones más necesarias, ya que la continua circulación de personas «incrementa aún más las retenciones de vehículos y genera situaciones de riesgo», asevera el alcalde granjeño.

La cuarta y última medida que plantea José Luis Vázquez incide en la importancia de diseñar un plan de seguridad y de evacuación porque en la actualidad no hay directrices que marquen el protocolo a seguir en caso de se produzcan situaciones de emergencia.

Trabajo conjunto

No obstante, el regidor del Real Sitio no cree que sea posible la aplicación de medidas definitivas antes de que concluya la inminente temporada invernal, ya que hasta la fecha no se ha acometido ninguna actuación, ni se ha avanzado en la gestión del aparcamiento del Alto de Navacerrada.

Eso sí, confía en que las administraciones autonómicas de Madrid y Castilla y León lleguen a una postura común y aborden en un plazo inferior a un año esta situación. Mientras llegan ese trabajo conjunto y la posible solución, el Ayuntamiento el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso persistirá en la labor y comenzará por solicitar, de cara a la nueva temporada, una reunión con la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, para pedirle que tome cartas en el asunto, ya que se trata de un hecho que «se repite cada año».

Vázquez se muestra convencido de que la solución definitiva llegará en la temporada 2019-2020 porque, a su juicio, ambas comunidades tienen que comenzar a velar por el tráfico fluido entre las dos vertientes, la seguridad de los usuarios y el prestigio de la estación de esquí, que «se está menoscabando».

En la misma línea, comenta que «ya se ha perdido demasiado tiempo» y que «se está asumiendo muchos riesgos». El perjuicio económico que sufren tanto los hosteleros y comerciantes como la propia estación de esquí es otro de los motivos por lo que estas medidas se han convertido en improrrogables. «Una estación de montaña de referencia y una de las más prestigiosas de España, como es la de Navacerrada, no puede convertirse en la más la más cutre del país», sentencia Vázquez.

En los tribunales

Sin embargo, no confía en que la solución vaya a llegar por las buenas. La empresa adjudicataria del aparcamiento del puerto, Setex-Aparki SA, al ver que sigue habiendo conflictos con la titularidad del espacio de estacionamiento y que no puede comenzar a gestionar un servicio, que ya tiene adjudicado desde hace ocho años, acudirá a los tribunales, según Vázquez.

En su opinión, esta vía judicial se ha convertido en la única alternativa para reclamar que se resuelva la situación y que se indemnice a la empresa por los perjuicios ocasionados al no poder gestionar el aparcamiento.

El alcalde de La Granja y Valsaín confía en que los tribunales den la razón al Consistorio del Real Sitio y que determinen que el aparcamiento es propiedad municipal, porque hasta el momento «nadie ha podido demostrar lo contrario». Por esta razón, cree que esta disputa es solo «un mecanismo para dilatar la solución y para que los implicados no asuman responsabilidades».