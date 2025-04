El Nava logra una gran remontada ante el Ademar León

Gedeón Guardiola dejó este domingo una de sus últimas tardes de gran balonmano en una exhibición defensiva del Nava, la receta para voltear un derbi ... que vio perdido en el asalto inicial. La primera victoria en casa de 2025 para los segovianos llega 120 días después de tumbar al Guadalajara en diciembre, un abismo, la crisis de un equipo que venía de sufrir su peor disgusto tras caer en Copa ante un equipo de Plata. A grandes males, grandes remedios.

BM Nava Buda (1), Méndez (1), Isaías Guardiola (1), Otero, Dani Pérez (2), Robledo, Nevado (3), Ahumada (10), Carró (2), Sasha (8), Gedeón Guardiola (2), Óscar Marguán (1), Nicolás Bonanno y Pablo Herranz (2). 33 - 27 Ademar León Lindqvist (1), Miñambres (1), Carlos Álvarez (3), Wasiak, Darío Sanz (1), Adrián Fernández (1), Pérez Arce (5), Sergio Sánchez (7), Hatem (2), Alberto Martín, Eduardo Fernández (1), Benites (5) y Saeid Barkhordari. Parciales: 2-2, 2-6, 4-10, 8-15, 13-16, 16-16 (descanso), 18-20, 22-22, 24-23, 27-24, 29-26 y 33-27.

Árbitros: Friera Cavada y Rosendo López. Señalaron seis exclusiones a los locales, dos a los visitantes, una roja a Bonanno y otra por descalificación a Herranz.

Lamentaba Senovilla tras la eliminación en Alcobendas el lastre de tanta exclusión y apenas pasó un minuto hasta que se vio defendiendo con seis. Los suyos capearon bien la inferioridad porque Buda paró el penalti a Carlos Álvarez, pero la segunda tuvo peor apaño. La carestía de efectivos, con dos laterales lesionados como Luisfe y Nolasco, ha llevado a usar en ataque a Nico Bonanno, un especialista defensivo. Así que cuando vio la roja por extender las manos muy arriba para frenar a Álvarez —la gravedad hizo el resto y se llevó un golpetazo en la espalda—, medio plan de partido saltó por los aires.

Para entonces ya el Nava había sumado otro déficit al caldero, sus pérdidas, una invitación para que Sergio Sánchez, un descarado extremo de 17 años, sumara goles a la contra. Con Bonanno en el vestuario, Rodrigo Pérez Arce marcó su primer gol en una portería que conoce bien, Isaías se topó por tercera vez con Barkhordari y Benites, un artesano de los bloqueos, aprovechaba los pases al pivote para extender el parcial al 0-5 y forzar el tiempo de Senovilla (2-7).

La respuesta fue el siete contra seis, una fórmula efectiva, especialmente la segunda parte de Barcelona. Sin portero, sumó a dos pivotes como Gedeón y Carró para facilitar las incursiones. Empezaron a llegar los goles, pero faltaba la otra parte: el repliegue. De nada sirve sumar si el rival iguala en el saque de centro, otra especialidad del adolescente Sánchez. Lejos de encogerse, la renta se estiró al +7 en un tiro cómodo de Hatem desde nueve metros ante una defensa hundida (7-14).

Ver 34 fotos Fotografías del partido entre el BM Nava y Ademar León. Antonio de Torre

Para entonces, la grada estaba baja y se escuchaba con sorprendente nitidez al megáfono: «¿Dónde está esa defensa?» Y los suyos respondieron a la llamada. Mejoraron los repliegues y los goles que sumaba por doquier Ahumada —hasta nueve, desde los siete metros, desde el extremo, en transición— empezaban a descontar el déficit. Si la defensa estaba en estático hacía su trabajo, complicando los ataques, tiros como el de Eduardo Fernández que Buda atajaba con las manos.

Empezó el ruido, tanto en la grada como en la circulación visitante, y Gedeón lo aprovechaba para llevarse el balón y terminar él mismo la tarea a la contra. Dani Gordo paró el partido tras encajar un 6-1, pero de ahí saldría un ataque largo que murió en un tiro forzado con aviso de pasivo. Así que dio tiempo a engordar el parcial (8-1) con goles de Pérez y Sasha, que empataba (16-16) mientras Otero se tiraba a la pista para evitar contragol en el saque de centro. Así llegó revivido el Nava al descanso.

Tenía que ganar otra vez el partido Ademar, una misión que asumió Rodrigo Pérez Arce en una pista en la que brilló con dos goles de cociente intelectual, aprovechando los restos de superioridad numérica tras la última exclusión del primer acto y no dando tiempo a volver al excluido local en la primera del segundo. El Nava mantenía el equilibrio con goles clave de Herranz, atento al rechace. Y consiguió su primera ventaja desde la defensa: Gedeón fuerza una falta en ataque, Isaías lanza la contra y Óscar Marugán fusila. La defensa de Ademar es un seguro de vida, pero el viento en contra sumó errores, desde el pie voluntario que le valió la exclusión a Darío Sanz al tiro al palo de Carlos Álvarez.

La prueba de que el balonmano es una oda al esfuerzo colectivo es que Gedeón estaba al timón siendo un obrero. Una confianza que le llevó a finalizar una contra de todo menos ortodoxa, improvisando un lanzamiento desde nueve metros como si fuera un lateral. Ya no hacía falta sacar siete jugadores de pista, el Nava se había asentado. Lo entendió Gordo, que recurrió a la pizarra para revitalizar a su ataque, pero no lo conseguía. Las camisetas blancas seguían graníticas, un esfuerzo que pagaron con la tercera exclusión —y la consiguiente roja— a Herranz. Ayudas para Buda, que celebraba las paradas desde el suelo y tenía la paciencia para no precipitarse buscando un gol rápido cuando recuperaba la pelota. Su equipo mandaba, no hacía falta la ruleta.

Una paciencia que tuvo Sasha, que venía con el lastre de haber fallado en seis metros los dos últimos ataques del tiempo regular en Alcobendas y estrelló otro calcado ante Barkhordari. Ahí es donde juega la experiencia para seguir ejecutando sistemas como un matemático, buscando la grieta para seguir sumando goles por el lateral derecho, un mérito nada menor para un diestro que, además, es central. Así puso el 28-24 a diez del final, una renta precaria otras veces, pero no en un día de defensas. Él mismo mantuvo la ventaja embocando el 30-26 a menos de cuatro y ya no hubo marcha atrás. Una fiesta que empañó Pérez tirando a portería en los últimos segundos con el hacha ya enterrada: rozó la cabeza de Barkhordari, marcó y desató una breve trifulca que no estropeó un vermú feliz.